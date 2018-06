L'ormone antimulleriano è una glicoproteina omodimerica prodotta esclusivamente dalle cellule somatiche che circondano i gameti (cellule della granulosa, nella donna, e di Sertoli, nell'uomo). La sua principale azione appare nello sviluppo embrionario, durante la differenziazione sessuale.

Nei MASCHI , l'ormone antimulleriano è prodotto dalle cellule di Sertoli (cellule dei tubuli seminiferi che apportano sostegno metabolico e strutturale nella spermatogenesi). L'AMH risulta in dosi elevate dal periodo fetale fino ai due anni d'età ; il suo ruolo consiste nell'impedire la formazione degli organi genitali femminili, mediante la regressione dei dotti di Müller , da cui appunto deriva il nome dell'ormone in questione. Con la crescita, i livelli di quest'ormone tendono a diminuire fisiologicamente fino a risultare praticamente assenti. Negli uomini, l'ormone antimulleriano permette di valutare la funzione testicolare ed i difetti di differenziazione sessuale nell'infanzia (stati intersessuali e gonadi non palpabili).

Nella donna, un valore alto o basso di questo parametro può essere un indicatore importante nel determinare la presenza di condizioni patologiche, come la sindrome dell'ovaio policistico e l'insufficienza ovarica primaria.

Sinonimi

L'ormone antimulleriano è detto anche " ormone anti-mülleriano ": il suo nome si riferisce al fatto che impedisce, negli uomini, la formazione dei dotti di Müller, responsabili della formazione dell'utero e delle tube di Falloppio nello sviluppo embrionario femminile.

. Nei referti delle analisi, spesso, l'ormone antimulleriano viene indicato semplicemente con la sigla AMH.

Funzioni e ruolo biologico

L'ormone antimulleriano appartiene alla superfamiglia dei TGF-β (fattori di crescita trasformanti-beta), che comprende anche le inibine e le activine.

Nell'embrione coesistono i dotti di Müller e di Wolff, dove:

I dotti di Müller sono precursori di utero, tube di Falloppio e parte superiore della vagina;

sono precursori di utero, tube di Falloppio e parte superiore della vagina; Il dotto di Wolff permette lo sviluppo di epididimo, dotto deferente e vescicole seminali.

Nel corso dello sviluppo fetale, l'ormone antimulleriano viene secreto solo nei maschi, nei quali è responsabile della regressione dei dotti di Müller (quindi il dosaggio di AMH risulta elevato dalla nascita ai due anni d'età).

Nelle femmine, invece, l'assenza dell'ormone antimulleriano permette lo sviluppo degli organi sessuali femminili: il parametro risulta basso alla nascita, ma incrementa progressivamente durante l'età fertile, per poi non essere più rilevabile dopo la menopausa.

Nelle ovaie femminili, l'ormone antimulleriano è un regolatore della follicologenesi (cioè della maturazione dei follicoli, cioè l'insieme delle cellule che servono come accompagnamento e protezione, mentre l'ovocita cresce nelle ovaie). In particolare, la sua funzione fisiologica consiste nell'inibire il reclutamento dei follicoli primordiali, almeno fino al momento opportuno, ovvero fino a quando l'ipofisi avvia la secrezione del FSH (ormone follicolo-stimolante), il quale stimola la maturazione di una cellula uovo "dominante" ad ogni ciclo mestruale.

Nella donna, l'ormone antimulleriano rappresenta un indicatore della riserva ovarica e la sua concentrazione è direttamente correlata con la conta follicolare antrale: in pratica, non solo riflette la quantità di follicoli, ma anche la qualità ovocitaria.

A rendere interessante il dosaggio dell'ormone antimulleriano è il fatto che questo parametro è indipendente dal ciclo mestruale, al contrario di altri ormoni predittivi della riserva ovarica, come FSH o estradiolo (i cui valori dipendono dal momento del mese in cui si trova la donna), e non varia in maniera significativa fra cicli consecutivi.