L'orlistat è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale (compresse masticabili e capsule ). Alcuni dei medicinali che lo contengono sono dispensabili senza obbligo di presentazione di ricetta medica (SOP); mentre altri necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (questi ultimi contengono il principio attivo in dosi maggiori). Tutti, comunque, sono classificati come farmaci di fascia C ; pertanto, il loro costo è a completo carico del cittadino.

Nonostante si tratti di un farmaco impiegato per contrastare sovrappeso e obesità, è importante sottolineare che il trattamento con orlistat deve essere necessariamente associato ad un'adeguata dieta (elaborata da specialisti e professionisti e non certo basata sul "fai da te").

Premesso che la valutazione in merito alla necessità o meno di ricorrere all'uso di orlistat deve essere fatta dal medico specialista, per sapere se il principio attivo può essere assunto o meno, può essere utile consultare la sottostante tabella: è sufficiente individuare la propria altezza e il peso corrispondente; se il proprio peso corporeo è INFERIORE a quanto riportato, l'orlistat NON deve essere assunto.

L'uso dell'orlistat non è indicato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

Inoltre, è molto importante sapere che l'assunzione di orlistat può determinare cambiamenti in quelle che sono le abitudini intestinali del paziente, dando origine a feci grasse e oleose, conseguenza diretta del meccanismo d'azione con cui il principio attivo espleta la sua azione terapeutica (vedi capitolo dedicato "Come Agisce"). Naturalmente, la probabilità di comparsa di simili effetti aumenta se la propria alimentazione è ricca di grassi; per questo, è molto importante attenersi a tutte le indicazioni fornite dal medico in merito alla dieta da seguire.

In qualsiasi caso, è comunque bene comunicare al medico se si stanno assumendo, o se sono stati assunti da poco, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non citati nei soprastanti elenchi - compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici .

A causa delle interazioni farmacologiche che possono instaurarsi, l'orlistat non deve essere assunto in caso di terapia già in atto con:

In caso di sovradosaggio da orlistat, è opportuno contattare subito il medico. Nel caso in cui il sovradosaggio sia significativo, il paziente dovrebbe essere tenuto sotto osservazione per almeno 24 ore.

L'orlistat può causare diversi effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

L'orlistat esercita la sua azione a livello del lume dello stomaco e dell' intestino tenue , dove forma un legame covalente con il sito attivo della serina presente nelle lipasi gastriche e pancreatiche . In questo modo, le lipasi vengono inattivate, i grassi assunti con la dieta non possono essere assorbiti e vengono, invece, escreti con le feci che possono, pertanto, risultare grasse ed oleose.

L'orlistat è utile contro il sovrappeso e l'obesità in quanto capace di ridurre l' assorbimento dei grassi alimentari a livello gastroenterico . Più nel dettaglio, il principio attivo è un potente e specifico inibitore ad azione prolungata delle lipasi gastrointestinali , ossia gli enzimi deputati alla scissione dei trigliceridi assunti con la dieta in acidi grassi liberi assorbibili e monogliceridi.

Dosaggio e Modo d'uso

Come si Usa l'Orlistat e in quale Dosaggio?

L'orlistat è disponibile in forma di compresse masticabili (basso dosaggio, 27 mg per compressa) e capsule rigide (60 mg o 120 mg per capsula). Il dosaggio di orlistat deve essere stabilito dal medico in funzione delle condizioni del paziente; ad ogni modo, è necessario assumere una compressa o una capsula, a seconda dei casi, tre volte al giorno, in corrispondenza di ciascuno dei tre pasti principali. Si ricorda nuovamente che l'orlistat deve essere assunto nell'ambito di una dieta idonea alle condizioni di sovrappeso e obesità in cui si trovano i pazienti. A tal proposito, è consigliabile iniziare la dieta prima di cominciare ad assumere il principio attivo, in modo tale da permettere all'organismo di adattarsi al cambiamento di alimentazione. Le compresse masticabili devono essere masticate, mentre le capsule rigide vanno deglutite intere con un po' d'acqua.

Dimenticanza di una dose

Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di orlistat, è possibile procedere nel seguente modo: Se ci si rende conto della dimenticanza quando è trascorsa meno di un'ora dall'ultimo pasto, prendere la dose dimenticata ;

dall'ultimo pasto, ; Se è trascorsa più di un'ora dall'ultimo pasto, invece, saltare la dose dimenticata e prendere quella successiva al pasto seguente. NON prendere una dose doppia per compensare quella dimenticata. In caso di dubbi, è bene chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Orlistat e assorbimento delle vitamine

Poiché l'orlistat può ridurre l'assorbimento di alcune vitamine da parte dell'organismo, il medico può prescrivere la somministrazione di prodotti multivitaminici contenenti, in particolare, vitamine A, D, E, K. Tali prodotti devono essere assunti la sera prima di coricarsi, in un orario diverso da quello in cui si assume l'orlistat, al fine di favorire l'assorbimento delle vitamine in essi contenuti.