Orgasmo: Cos’è? Come Funziona e A Cosa Serve

Nel 1979, la psicoterapeuta Helen Singer Kaplan propose un modello a tre stadi, includendo al ciclo di Masters e Johnson la fase del desiderio di ricercare e praticare l'attività sessuale, nonostante questa non implichi cambiamenti propriamente fisici. Il ciclo consiste, quindi, in 1) desiderio, 2) eccitamento e 3) orgasmo.

Nel corso dei loro studi, Masters e Johnson evidenziarono che gli uomini sperimentano dopo l'orgasmo un periodo refrattario durante il quale non sono in grado di eiaculare di nuovo a breve termine (durata variabile da individuo a individuo e in base alle circostanze); solo dopo averlo superato potranno intraprendere un nuovo rapporto sessuale. Nelle donne, la fase di risoluzione, non comporta un periodo refrattario: questo le rende capaci di altri orgasmi in qualsiasi momento della fase di risoluzione, qualora sottoposte ad uno stimolo adeguato.

Il modello di Masters e Johnson non mostra alcuna differenza tra " orgasmo vaginale " e " orgasmo clitorideo " sostenuta da Sigmund Freud: le loro ricerche suggerivano che gli orgasmi del punto G e del clitoride avessero la stessa origine, indipendentemente dal modo in cui si raggiunge. Studiando il ciclo di risposta sessuale delle donne a differenti stimolazioni, Masters e Johnson osservarono che l'orgasmo clitorideo e vaginale presentavano gli stessi stadi di risposta fisica e realizzarono che la maggior parte dei soggetti poteva raggiungere solo l'orgasmo clitorideo, mentre una minoranza aveva un orgasmo vaginale.

L'aumento dell'attività dei neuroni simpatici induce intense contrazioni dell'epididimo, del vaso deferente e dei dotti eiaculatori e stimola la secrezione dalla vescicole seminali e dalla ghiandola prostatica . Come risultato, le contrazioni riflesse dello sfintere vescicale (che si chiude) e della muscolatura delle vie seminali portano all' emissione dello sperma .

Nel plateau si assiste all' aumento progressivo della tensione prodotta dallo stimolo sessuale fino al livello limite , oltre il quale è possibile raggiungere l'orgasmo. In questa fase, la congestione vascolare dei genitali raggiunge il suo acme e permette la prosecuzione del rapporto sessuale.

Se da un lato s'intensifica il desiderio sessuale, dall'altro l'eccitamento permette la risposta sessuale a livello genitale, che si presenta macroscopicamente diversa in uomini e donne, per ovvie ragioni di dimorfismo anatomico:

In ogni caso, gli stimoli sono importanti per mantenere una forte motivazione nei confronti di un'imminente esperienza sessuale e per provocare un incremento della tensione sessuale sufficiente al proseguimento del ciclo.

Durante la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 dello scorso secolo, William H. Masters e Virginia E. Johnson applicarono per primi il metodo scientifico allo studio della sessualità umana. Ciò permise loro di identificare e descrivere in modo dettagliato una serie di cambiamenti fisiologici ben definiti che tendono a verificarsi nella maggior parte dei casi.

In entrambi i sessi, alcune parti del corpo, come le orecchie, i capezzoli, il collo, i gomiti e le ginocchia, possono provocare una piacevole reazione, quando vengono stimolate in modo continuo. Per alcune persone, le zone ad elevata sensibilità erogena possono concorrere al raggiungimento dell'orgasmo e, in qualche caso, possono evocarlo.

L'orgasmo varia in funzione dell'esperienza sessuale (coito con penetrazione, masturbazione, rapporto non penetrativo ecc.) e della zona stimolata e può essere percepito diversamente da persona a persona.

Masters e Johnson sono stati anche i primi a descrivere il fenomeno delle contrazioni ritmiche dell'orgasmo in entrambi i sessi; inizialmente, queste si verificano a intervalli di 0,8 secondi, poi rallentano gradualmente sia in velocità, che in intensità.

Dopo l'orgasmo (periodo refrattario) sopraggiunge tipicamente una sensazione di rilassamento generale, attribuita al rilascio dei neurormoni ossitocina e prolattina , così come delle endorfine (note anche come " morfina endogena ").

Come anticipato, l'orgasmo è l'evento che nel ciclo di risposta sessuale corrisponde allo scarico improvviso dell'eccitazione sessuale accumulata. Ci si accorge di aver raggiunto l'orgasmo per le contrazioni muscolari ritmiche , profonde e potenti, a livello della regione pelvica che si associano ad un intenso piacere e ad un senso di appagamento.

A Cosa Serve

Gli effetti sulla salute dell'orgasmo sono diversi: le risposte fisiologiche innescate dal culmine del piacere sessuale sono molte e comprendono uno stato di rilassamento indotto dalla prolattina.

A livello del sistema nervoso centrale si verifica una temporanea diminuzione dell'attività metabolica di gran parte della corteccia cerebrale, mentre non si verificano cambiamenti o incrementi del metabolismo nelle aree limbiche del cervello.

Ruolo dell’Orgasmo per il Concepimento

L'orgasmo maschile ha un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'eiaculazione, quindi nel concepimento. Inoltre, è nota la correlazione tra orgasmo e fertilità: uno sperma "allenato" è più fertile di quello che rimane a lungo nei testicoli.

Per quanto riguarda l'orgasmo femminile, la questione è più complessa, ma il raggiungimento dell'apice del piacere non sembra avere un ruolo essenziale nella fertilità. All'inizio del '900 si riteneva che le contrazioni causate dall'orgasmo aiutassero la risalita degli spermatozoi verso la parte superiore della vagina, aumentando le probabilità di concepire (teoria del risucchio dello sperma elaborata da Alfred Kinsey, zoologo e sessuologo statunitense). In realtà, le evidenze sperimentali degli anni '50 hanno escluso che funzioni così. L'orgasmo della donna non è, quindi, una condizione necessaria per il concepimento.

Altri Motivi dell’Orgasmo

A parte il fine ultimo del concepimento, la sessualità influenza in modo importante vari aspetti della vita. Dal punto di vista relazionale, è un indice della qualità del rapporto di coppia: l'orgasmo non rappresenta una forma di piacere fine a sé stesso, bensì svolge un ruolo positivo per l'aspetto affettivo delle relazioni tra partners e la propria sfera intima. A livello individuale, l'orgasmo consente di scaricare l'eccitazione e di trovare così uno stato di appagamento, piacere, euforia e benessere. Per questi motivi, si ritiene che l'orgasmo sia un rinforzo positivo (modello risposta-ricompensa) capace di modificare il comportamento delle persone.

Orgasmo come Trattamento dell'Isteria Alla fine dell'Ottocento, l'isteria era considerata una malattia "soprannaturale" caratterizzata da attacchi nevrotici molto intensi, di cui erano generalmente vittime le donne. Non a caso il termine deriva dal greco "Hysteron", che significa "utero", etimologia che sottolinea lo stretto rapporto esistente tra questa nevrosi ed il genere femminile. Quest'organo non era ritenuto, infatti, stabile nella sua sede, ma poteva muoversi all'interno del corpo per vari motivi (tra cui l'astinenza sessuale o gli insoddisfacenti amplessi di coppia), premendo sugli altri organi. All'epoca, la terapia per curare l'isteria consisteva nell'indurre l'orgasmo nella paziente, con docce pelviche o stimolazione perpetrata da medici: è in questo contesto che risale l'invenzione dei vibratori. Per approfondire: Isteria.

Potenziali Benefici per la Salute

Facilita i rapporti sociali: l'ossitocina è un ormone che facilita le relazioni interpersonali, regola l'eccitazione sessuale ed è importante per il raggiungimento dell'orgasmo (sia nell'uomo, che nella donna). Qualunque stimolazione attuata sugli organi genitali (ad esempio del clitoride nella donna), così come la vista, il contatto fisico e la voce, fino al pensiero del partner da cui si è attratti, sembrano essere in grado di indurre la sua secrezione. Non a caso, l'ossitocina è nota anche come "ormone dell'amore". Una volta conclusa l'esperienza sessuale, invece, l'ossitocina induce un senso di tranquillità, rende l'ansia ai minimi termini e diminuisce i freni inibitori nell'ambito dei rapporti tra le persone.

