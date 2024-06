Orgasmo tantrico: cos’è, tipi, come si raggiunge e frequenza ideale

Cos’è l’orgasmo tantrico? Convenzionalmente, si ritiene che le donne siano in grado di avere tre tipi di orgasmo: clitorideo, vaginale e misto, mentre gli uomini sperimentano un unico tipo di orgasmo più generale. Il Tantra introduce un diverso tipo di orgasmo, disponibile sia per i maschi che per le femmine: l'orgasmo "energetico" o "del cuore". Il Tantra predica, infatti, di essere "nel proprio cuore" in ogni momento, il che significa che si è consapevoli della positività e dell'energia erotica dentro di sé. Gli insegnamenti suggeriscono che è possibile trasformare queste sensazioni di beatitudine in uno stato d'essere orgasmico per tutto il corpo. Inizialmente, i tantrici sperimentano questa forma di orgasmo dopo prolungate sessioni di sesso tantrico, ma con la pratica sono in grado di raggiungere questo stato usando nient'altro che la respirazione e la concentrazione. In questo fenomeno orgasmico, non è necessario alcun tocco fisico o eiaculazione. Questa esperienza sessuale può essere incorporata nel fare l'amore con un/a partner: in tal modo, i diversi tipi di orgasmo si fondono e la coppia è in grado di trascendere tutti gli apici del piacere precedentemente sperimentati. Cos'è il sesso tantrico (in breve) Il sesso tantrico è una forma di sesso lenta che unisce spiritualità e sessualità. Dalla pratica della consapevolezza, alla comunicazione aperta con il/la proprio partner fino alla consapevolezza dei propri sensi, l'idea di portare una qualità meditativa e rallentata nel sesso è il principio centrale del sesso tantrico. Per approfondire: Cos’è il sesso tantrico e come può portare la vita sessuale a nuovi livelli

Come si raggiunge Come avere un orgasmo tantrico L'informazione principale da metabolizzare è che un orgasmo può non essere solo sessuale. L'orgasmo si riferisce a un improvviso rilascio di energia che può o meno essere di natura sessuale. Quando si applica all'orgasmo sessuale, l'energia accumulata è solitamente energia sessuale. Dove, come in un diverso tipo di esperienza di orgasmo, l'energia che potrebbe portare ad un picco può essere qualsiasi tipo di energia. A livello energetico, tecnicamente, l'orgasmo può essere visto come un climax che comporta il rilascio improvviso dell'energia accumulata. Questo potrebbe essere piacevole oppure no: secondo questa definizione, per esempio, lo sbadiglio è una sorta di orgasmo, così come lo è lo starnuto o il pianto. Per quanto riguarda il corpo, l'orgasmo è controllato dal sistema nervoso autonomo, ma è possibile usare tecniche come la respirazione e il controllo cosciente dei nostri pensieri per facilitare qualsiasi tipo di liberazione che si desidera avere.

Tipi di orgasmo tantrico Attraverso il tantra si possono sperimentare sei diversi tipi di orgasmo. Orgasmo clitorideo Si chiama sahajoli, o "il fulmine", perché il clitoride ha oltre 8.000 terminazioni nervose. L'attivazione di queste terminazioni nervose crea un'incredibile scarica elettrica. Nel tantra, questo tipo di orgasmo viaggia lungo la parte anteriore del corpo e viene percepito come una "nota alta". Orgasmo vaginale La vagina si chiama yoni in sanscrito, a significare "uno spazio sacro". Nella filosofia tantrica, ci avviciniamo alla vagina da un luogo di massimo amore e rispetto, quindi il massaggio yoni è una pratica intesa a onorare la partner e a dargli piacere disinteressato. L'orgasmo vaginale è incentrato sulla cervice, che è, energeticamente, sia psicologica che spirituale. Si tratta di un orgasmo totale, senza trattenimenti. L'energia di questo orgasmo viaggia attraverso il centro della colonna vertebrale e si attiva nel cuore. Orgasmo del punto G Le traduzioni originali dell'Ananga Ranga, un secolare manuale sessuale indiano che si ispira al Kama Sutra, si riferiscono specificamente all'area erotica della parete vaginale: la saspanda nadi. Per il sesso femminile, il punto G è un'area che fa sentire bene quando stimolata. Orgasmo dei capezzoli Shyama puja è un massaggio sensuale al seno considerato un'attività potenziante. Shyama è la dea tantrica del cuore. Si dice che suscitare piacere attraverso il seno e i capezzoli risvegli la dea responsabile dell'amore e del legame. Alcuni studi scientifici confermano queste antiche tradizioni: la stimolazione dei capezzoli attiva la stessa corteccia nervosa della stimolazione del clitoride e dei genitali, suggerendo che può assolutamente essere un luogo per il piacere orgasmico. Orgasmi multipli Il Tantra non consiste nell'avere un unico grande orgasmo e il gioco è fatto. Si può insegnare a sé stessi ad avere orgasmi multipli e, nel sesso tantrico, anche gli uomini possono avere orgasmi multipli. Orgasmi multipli possono essere raggiunti combinando le tecniche e le stimolazioni che funzionano meglio nell'indurli, poco tempo dopo dal primo climax. Va ricordato che i metodi tantrici sono lenti: una volta che si avrà imparato a coinvolgere la mente e il corpo e a concentrarsi sul piacere e sull'energia in movimento, si sarà in grado di rilasciare tutta quell'energia orgasmica a piacimento. Orgasmo energetico Gli orgasmi energetici si verificano quando si riesce a sbloccare l'energia sessuale kundalini e questa fluisce liberamente a comando. Si tratta di creare ondate multiple di sensazioni orgasmiche. L'orgasmo energetico è una pratica che può essere esplorata con un partner o da soli e prevede la separazione dell'esperienza dell'orgasmo dalla stimolazione necessaria per il climax fisico. A differenza dell'orgasmo fisico che potrebbe essere raggiunto solo un numero limitato di volte in una determinata sessione sessuale (per alcune persone, solo una volta o nessuna), le persone di tutti i sessi possono imparare a raggiungere l'orgasmo energeticamente molte più volte.

Usi degli orgasmi tantrici e benefici Abbiamo spesso sentito dire che gli orgasmi sono benefici per il corpo. L'accumulo di energia crea squilibrio nel corpo e se quell'energia non viene incanalata, viene a compromettersi il nostro benessere. Pertanto, l'orgasmo contribuisce a far star bene a livello mentale, emotivo e fisico. Benefici fisici dell'orgasmo tantrico L'orgasmo porta a sensazioni di euforia e piacere che riducono i livelli di stress, depressione e ansia.

. L'orgasmo migliora, inoltre, le difese immunitarie aumentando il livello di immunoglobuline e, attraverso l'ipotalamo, regola il rilascio di ormoni, contribuendo all'equilibrio ormonale importante per la salute femminile.

È noto anche che l'orgasmo brucia calorie, favorisce il rilassamento e allenta la tensione, il che può migliorare la qualità del sonno.

L'orgasmo aumenta la circolazione sanguigna nel corpo e nel cervello, portando ad una maggiore acutezza mentale. Può aiutare ad alleviare il dolore, rigenerare le cellule del corpo e inibire il processo di invecchiamento.

L'orgasmo aumenta l'ossitocina nel corpo che ispira sentimenti di intimità e facilita i rapporti. Conosciuta come "l'ormone dell'amore", l'ossitocina fa sentire connessi/e al/alla partner, rendendo migliore il legame. Una volta conclusa l'esperienza sessuale, invece, l'ossitocina induce un senso di tranquillità, rende l'ansia ai minimi termini e diminuisce i freni inibitori nell'ambito dei rapporti tra le persone. Benefici spirituali dell’orgasmo tantrico Dopo un orgasmo, il corpo si apre a uno stato di ricettività, durante il quale i meridiani e i chakra del corpo ricevono un flusso illimitato di energia. L'allineamento avviene tra la vibrazione della propria prospettiva fisica e della prospettiva non fisica.

Durante un orgasmo, la consapevolezza dell'identità o del proprio ego si dissolve, quindi si può toccare la propria natura infinita. Questo è il motivo per cui il sesso e l'orgasmo sono stati usati come strumenti nella spiritualità per raggiungere stati di coscienza più elevati. L'orgasmo è, infatti, una pratica che si può utilizzare per raggiungere l'illuminazione ed il tantra è l'esempio più noto di pratica sessuale sfruttata a tale scopo.

L'orgasmo tantrico può essere usato come un potente mezzo di costruzione dell'autostima, un processo per sostituire i pensieri negativi dell'infanzia come quelli relativi al proprio aspetto e molti altri ancora. In altre parole, l'orgasmo può essere utilizzato per manifestare convinzioni positive nella propria vita.