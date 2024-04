Orgasmo: migliora o peggiora il mal di testa?

Qualsiasi tipo di sesso che porta all'orgasmo ha maggiori probabilità di alleviare o, al contrario, scatenare mal di testa. Questo vale sia per il sesso in coppia che per la masturbazione .

La relazione tra sesso e mal di testa è da tempo oggetto di approfondimento in ambito scientifico. Tuttavia, se per alcune persone avere un orgasmo può aiutare, per altre può peggiorarlo o addirittura scatenare mal di testa:

L' ossitocina , conosciuta anche come " l' ormone dell'amore ", viene rilasciata in grandi quantità durante l'orgasmo. Questo ormone è responsabile della creazione di sentimenti di amore, fiducia e legame emotivo.

Le endorfine sono gli analgesici naturali del cervello e agiscono come gli oppioidi . Secondo l'Association of Migraine Disorders forniscono un rapido sollievo dal dolore, persino più veloce della morfina per via endovenosa .

Da sole e in combinazione, l'ossitocina e le endorfine riducono la sensibilità al dolore nei momenti di stress . Ciò è particolarmente vero per le endorfine , che secondo alcuni studi sono carenti nei soggetti che soffrono di emicrania (Borsook D, Erpelding N, Lebel A. et al. Sex and the migraine brain. Neurobiol Dia. 2014 Aug; 68:200-14).

Sia l'ossitocina che le endorfine sono prodotte dalla ghiandola pituitaria e dall' ipotalamo del cervello ed entrambe sono coinvolte nella nocicezione (in cui gli impulsi provenienti dai nervi stimolati vengono tradotti in sensazioni fisiche).

NON è efficace contro il mal di testa

Come l’orgasmo può peggiorare il mal di testa

Per alcune persone, l'attività sessuale può causare mal di testa. Alcuni possono essere classificati come mal di testa da sforzo benigno, un tipo comune di mal di testa causato da un'attività vigorosa, compreso il sesso. Questi episodi tendono ad essere lievi e di breve durata e sono innescati dall'improvvisa dilatazione dei vasi sanguigni nella testa. In particolare, la cefalea insorge nel bel mezzo dell'attività sessuale e tende a peggiorare a mano a mano che aumenta lo stato di eccitamento. La maggior parte dei mal di testa da sforzo, più comunemente, occorre in pazienti inclini all'emicrania.

Altri mal di testa di origine sessuale potrebbero non essere così lievi o di breve durata. Questi includono mal di testa coitale, un raro tipo di mal di testa caratterizzato da dolore improvviso e crescente al cranio e al collo durante l'attività sessuale.

Un mal di testa coitale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche e caratteristiche:

Il mal di testa è causato dal sesso o si verifica solo durante il rapporto sessuale.

Il dolore al mal di testa aumenta con l'eccitazione sessuale, si verifica al momento dell'orgasmo o in entrambi i casi.

Gli episodi gravi possono durare fino a 24 ore, mentre gli episodi più lievi possono durare fino a 72 ore.

Fattori di rischio

Il mal di testa da coito è più comune nei maschi che nelle femmine. Il rischio d'incorrere in questa forma di mal di testa aumenta in caso di accumulo di stress, stanchezza eccessiva e più rapporti sessuali in rapida successione; tra i fattori che possono contribuire a scatenare un episodio doloroso nelle persone predisposte rientrano anche il grado di eccitazione sessuale ed alcune posizioni sessuali. Inoltre, le cefalee sessuali sono tipicamente peggiorate dal movimento.

Come si manifesta il mal di testa coitale

Un mal di testa da coito può variare nel modo in cui si sente, dove si verifica e quanto dura.

Nella maggior parte dei casi, il mal di testa si svilupperà improvvisamente al momento dell'orgasmo e sarà grave e pulsante. Di solito, oltre al collo, è interessato un lato della testa.

In altri casi, il dolore si avvertirà sulla schiena e su entrambi i lati della testa e aumenterà gradualmente con l'eccitazione sessuale. Il dolore può essere più lieve, ma si acuisce con picchi frequenti e irregolari, quindi scompare dopo breve tempo dalla risoluzione del rapporto.

Tutti questi mal di testa possono essere aggravanti, ma nessuno è particolarmente grave. Alcune persone possono avere un solo episodio, mentre altre hanno mal di testa ricorrenti con l'orgasmo. Le persone con emicrania cronica hanno maggiori probabilità di avere episodi ricorrenti.

Cosa fare in caso di mal di testa da orgasmo

Sebbene non esistano linee guida stabilite per il trattamento del mal di testa coitale, il medico può prescrivere un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) chiamato indometacina se si verificano episodi ricorrenti. L'indometacina è comunemente usata per trattare l'artrite e può aiutare a prevenire il mal di testa se assunta una o due ore prima del rapporto sessuale.

Quando necessario, sempre previo consiglio medico, è possibile ricorrere, nel breve termine, all'assunzione di un farmaco anti-cefalea prima del rapporto, per ridurre il rischio che il problema si presenti.

Al contempo, ma è possibile attuare alcune strategie per ridurre le probabilità di manifestare la cefalea coitale, come ridurre o, se possibile, eliminare i fattori scatenanti, attuando alcune modificazioni dello stile di vita (es. abitudini legate al sonno o dieta). Inoltre, per evitare che il rapporto possa scatenare un attacco di mal di testa, è importante cercare l'approccio sessuale in condizioni di rilassamento e non di stanchezza.

Quando preoccuparsi

Sebbene il mal di testa coitale sia nella maggior parte dei casi benigno, raramente può essere un indicatore di un problema più serio, specialmente se il dolore si manifesta in modo molto grave, improvviso e tende a protrarsi per più di un'ora dalla conclusione del rapporto sessuale. Questi casi, dovrebbero essere valutati da un medico per escludere gravi patologie sottostanti (evenienza rara, ma possibile).

Per fare una diagnosi definitiva, tutte le altre cause di mal di testa devono essere esplorate ed escluse. La diagnosi può comportare test di imaging come la tomografia computerizzata (CT), la risonanza magnetica (MRI) o l'angiografia con risonanza magnetica (MRA).

Ricapitolando Il sesso e la masturbazione che portano all'orgasmo possono aiutare ad alleviare un episodio di emicrania e di cefalea a grappolo per alcune persone, ma per altre gli orgasmi possono peggiorare il mal di testa. Non si sa esattamente perché gli orgasmi possano alleviare il mal di testa, ma ciò potrebbe avere qualcosa a che fare con le endorfine, che aiutano ad alleviare il dolore. Gli orgasmi non sono una panacea, quindi parla con il tuo medico per trovare trattamenti che possano alleviare i sintomi e prevenire futuri mal di testa.

