Orgasmo più intenso con le mestruazioni: vero o falso mito?

Come cambia l’orgasmo con il ciclo Lo "schema" potrebbe non essere così evidente fino a quando non si presta attenzione al tempismo con cui si verifica, ma il sesso può cambiare durante il ciclo mestruale (inteso come intervallo di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva). In termini più pratici, un rapporto sessuale che sembrava fantastico il 14° giorno, potrebbe essere meno confortevole il 26esimo. Questi cambiamenti avvengono in risposta alle fluttuazioni degli ormoni riproduttivi. Nel contesto di questo modello, alcune donne notano un aumento dell'eccitazione durante le mestruazioni e scoprono come il sesso durante questa fase del ciclo sia piuttosto sorprendente e possa esitare in orgasmi più intensi e prolungati. Si tratta dunque di una leggenda metropolitana o esiste un fondamento fisiologico che rende effettivamente il sesso più piacevole di quanto non lo sia in altri periodi del mese?

Perché l’orgasmo cambia col ciclo? L'effetto del ciclo mestruale sull'orgasmo è molto complesso, ma si tratta di due elementi che sono strettamente dipendenti dal punto di vista fisiologico. Nell'arco di un mese, l'orgasmo può essere percepito a volte come esplosivo, mentre in altre occasioni risulta meno intenso. In realtà, si tratta di una reazione più prevedibile di quanto si possa pensare. Si può notare uno schema ricorrente: il ciclo mestruale potrebbe influenzare sia la capacità di avere l'orgasmo, sia il modo in cui ci si sente dopo averlo raggiunto. Se si considera come il ciclo influisca ampiamente su salute e benessere – dal desiderio di consumare particolari alimenti all'umore, dai modelli di sonno alla libido ecc. – ha senso che possa ripercuotersi anche sull'intensità dell'orgasmo. Questo trova spiegazione con i cambiamenti ormonali che si verificano ciclicamente nel corpo femminile: se nella prima metà del ciclo, i protagonisti sono gli estrogeni, la seconda metà è dominata dal progesterone. A ciò va aggiunto l'aumento e la diminuzione di ormoni come LH (ormone luteinizzante), FSH (ormone follicolo-stimolante) e testosterone. In altre parole, questi ormoni finiscono con l'influenzare desiderio sessuale e capacità di raggiungere un orgasmo nel corso del ciclo mestruale. Shutterstock In linea generale, le donne hanno maggiori probabilità di raggiungere un orgasmo durante o vicino all'ovulazione, quando i livelli di estrogeni sono al massimo e si verifica il picco di LH (ormone responsabile del rilascio della cellula uovo dalle ovaie). Questo è il periodo del mese in cui le secrezioni vaginali aumentano e diventano più viscose, il che può rendere il rapporto più piacevole e l'orgasmo è più facile da raggiungere. Una volta concluso il processo di ovulazione, invece, c'è un aumento della produzione di progesterone e si potrebbe notare un calo del desiderio sessuale.