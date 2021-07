Orgasmo dei Capezzoli (Nipplegasm)

Non c'è da meravigliarsi, quindi, che la stimolazione dei capezzoli sia spesso parte del repertorio sessuale, per i livelli di eccitazione e piacere che possono indurre quando vengono sollecitati.

Il seno è una delle zone erogene più potenti: areola e capezzoli rendono quest'area del corpo dotata di una spiccata sensibilità e reattività per l'alta concentrazione di recettori sensitivi presenti a livello di pelle e mucose , così pure delle terminazioni nervose situate nella profondità di tessuti muscolari e connettivali.

I capezzoli sono una delle zone erogene più sensibili. La loro stimolazione può essere estremamente piacevole tanto che, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine, può portare addirittura all' orgasmo .

Nipplegasm: È (davvero) Possibile?

I Capezzoli "Attivano" il Cervello Come i Genitali

Non solo l'orgasmo dei capezzoli – o nipplegasm, come viene indicato gergalmente– sarebbe del tutto possibile, ma ha il potenziale per essere intenso più o meno quanto qualsiasi altro climax di origine genitale.

Ciò potrebbe essere attribuibile al fatto che, attraverso la sollecitazione dei capezzoli, viene attivata la corteccia somatosensoriale primaria, cioè la stessa regione interessata dalla stimolazione della vagina e del clitoride. I neuroni di quest'area cerebrale (condivisi per segnali afferenti provenienti da genitali e capezzoli) rilascino ossitocina, che induce piacere e rilassamento; i livelli dell'ormone raggiungono il picco appena prima dell'orgasmo.

I capezzoli non contengono tante terminazioni nervose quante il clitoride o il pene, ma risultano comunque ricchi di recettori finalizzati alla trasmissione del piacere.

Oltre che con baci e carezze sui capezzoli, il nipplegasm può essere sperimentato anche come un'estensione di un altro orgasmo, quando, per esempio, si sollecita il seno e, al contempo, si attivano altri segnali nervosi afferenti, come quelli provenienti dal clitoride durante il sesso orale.

Perché Non Trascurare i Capezzoli: Vantaggi

Durante un'esperienza sessuale, la stimolazione dei capezzoli aumenta lo stato di eccitazione, consentendo di raggiungere l'orgasmo più rapidamente e con più facilità.

Per esempio, una buona stimolazione dei capezzoli può produrre l'aumento della lubrificazione vaginale.