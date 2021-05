Orgasmo Clitorideo

Ne consegue che anche nei momenti in cui il clitoride non è stimolato attivamente, risulta comunque coinvolto in modo indiretto.

*Nonostante possa non apparire così evidente, il clitoride s'inturgidisce con l'eccitamento e si rigonfia, ingrandendosi leggermente, in modo del tutto simile ai corpi cavernosi del pene .

Il clitoride è un organo molto ricettivo e presenta una struttura anatomica più complessa e grande rispetto a quanto generalmente si tende a pensare. Quello che viene chiamato comunemente " clitoride " è, in realtà, il " glande del clitoride ", la sua parte esterna, protetta dal cappuccio clitorideo, dove si trovano circa 8.000 terminazioni nervose , sensibili al tatto e alla pressione. Una volta pervenute al cervello , le informazioni trasmesse da queste terminazioni vengono decodificate come piacevoli o dolorose .

La maggior parte del clitoride - circa quattro quinti di esso – si trova all'interno. L'intera struttura ha la forma più o meno simile ad una Y, con due metà laterali oblique a forma di cono, chiamate radici del clitoride (o bulbi clitoridei ), posizionati "a cavallo" dell'ingresso della vagina. Le radici convergono, infatti, superiormente verso il centro della vulva, dando vita a una struttura unica, cilindrica, detta corpo del clitoride . Tale zona si allunga per 2-3 centimetri prima di piegare bruscamente in avanti formando il cosiddetto gomito o ginocchio della clitoride; da qui si dirige in senso opposto, all'indietro e verso il basso.

Il clitoride è rimasto un mistero per secoli : grazie all'avvento delle tecnologie per l'imaging , viene realizzato quanto quest'organo sia unico per la sua complessità .

Il punto C è solo un altro termine utilizzato gergalmente per indicare il clitoride , una parte del quale appartiene alle strutture esterne dell' apparato genitale femminile .

Differenze tra Orgasmo Vaginale e Clitorideo

La natura dell'orgasmo femminile è stata fonte di dibattito scientifico, sociologico e culturale per oltre un secolo.

Prima di proseguire è importante fare una premessa fondamentale, affinché l'argomentazione dell'orgasmo clitorideo non risulti fuorviante: ESISTE UN SOLO TIPO DI ORGASMO.

Sfatiamo un Mito sull’Orgasmo Femminile

Per molto tempo e per svariate ragioni (c'entra pure Freud*), si è sentito parlare di orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale (o orgasmo del punto C rispetto a quello del punto G) descritti come due reazioni distinte (vedi sesso penetrativo vs stimolazione diretta del clitoride). In realtà, dal punto di vista fisiologico, non c'è un'essenziale differenza: vagina e clitoride sono strettamente interconnessi e la penetrazione coinvolge sempre entrambi quest'organi.

In altre parole, nessuno dei due orgasmi è un fenomeno isolato. La stimolazione del clitoride spesso recluta altre parti dei genitali femminili e, allo stesso modo, la stimolazione della vagina durante il rapporto sessuale stimola indirettamente il clitoride.

Va considerato, poi, che l'orgasmo è una reazione neuro-muscolare involontaria che attiva la medesima area del cervello, chiamata corteccia somato-sensoriale primaria, qualsiasi sia il "punto di partenza" da cui viene innescato lo stimolo del piacere.

Le nuove conoscenze sulla fisiologia dell'orgasmo femminile hanno fornito, dunque, delle basi solide per superare il dibattito, nonostante molti punti restino ancora da approfondire.

*Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, agli inizi del Novecento, rese popolare l'idea che le donne mature fossero capaci di avere un orgasmo vaginale, mentre le donne meno esperte (o immature) raggiungessero il piacere per la stimolazione del clitoride. A supporto della contrapposizione dei due orgasmi non c'era alcuna prova scientifica, tanto che, qualche anno dopo, ammise che la sessualità femminile era molto più complessa di come lui l'aveva inizialmente descritta. Nonostante la smentita dello stesso autore di questa teoria, questa si diffuse a tal punto e diventò così radicata che l'incapacità di raggiungere l'orgasmo attraverso la penetrazione vaginale fu considerata patologica fino agli anni Ottanta.

L'Orgasmo Vaginale è Diverso dall’Orgasmo Clitorideo?

Le donne tendono a riferire che gli orgasmi provocati dalla stimolazione focalizzata sul clitoride tendono ad essere intensi e "localizzati" (o, in un certo senso, "concentrati"), mentre gli orgasmi derivanti dalla stimolazione principalmente vaginale produrrebbero orgasmi percepiti come più "profondi", lenti e potenti. A volte, per distinguere questi due "tipi" di esperienze si parla di orgasmi "di picco" e "onda", associati rispettivamente al clitoride e al punto G.

Helen Singer Kaplan, sessuologa che giocò un ruolo cruciale nella rivoluzione sessuale degli anni Sessanta, spiegò che l'orgasmo è praticamente un riflesso. Come tale e come tutti gli altri riflessi, è possibile distinguere:

Una parte sensoriale : nell'orgasmo è la prima, rappresentata dallo stimolo di partenza (quello del clitoride, appunto)

: nell'orgasmo è la prima, rappresentata dallo stimolo di partenza (quello del clitoride, appunto) Una parte motoria: consiste nelle contrazioni ritmiche dei muscoli perivaginali, cioè situati intorno alla vagina.

Nell'orgasmo, quindi, entrambe le strutture sono coinvolte: il clitoride per la parte sensoriale e la vagina per la parte motoria.

Anche il modello di risposta sessuale di William H. Masters e Virginia E. Johnson (i primi che applicarono il metodo scientifico allo studio della sessualità umana, tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 dello scorso secolo) non mostra alcuna differenza tra "orgasmo vaginale" e "orgasmo clitorideo" sostenuta da Sigmund Freud: le loro ricerche suggerivano che gli orgasmi del punto G e del clitoride avessero la stessa origine, indipendentemente dal modo in cui si raggiunge.

Studiando il ciclo di risposta sessuale delle donne a differenti stimolazioni, Masters e Johnson osservarono che l'orgasmo clitorideo e vaginale presentavano gli stessi stadi di risposta fisica e realizzarono che la maggior parte delle donne poteva raggiungere solo l'orgasmo clitorideo, mentre una minoranza aveva un orgasmo vaginale.

Per approfondire: