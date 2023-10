Ora solare: quali effetti psicologici?

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 le lancette dell'orologio si spostano indietro di un'ora: il passaggio dall'ora legale a quella solare avverrà dalle 3 alle 2 di notte. In buona sostanza: farà buio un'ora prima, ma ci sveglierà con più luce (non con il sole pieno, ma con le luci dell'alba).

Passaggio all'ora solare: conseguenze psicologiche

Le principali conseguenze del passaggio da ora legale a ora solare vengono avvertite dai bambini e dagli anziani che tendono, soprattutto nei primi giorni di passaggio, ad essere irrequieti e di malumore. A livello psicologico, è importante non fossilizzarsi sullo stato negativo del momento, pensando che appunto si tratta di una situazione transitoria, e che adattandosi al cambiamento scompare.

Le conseguenze psicologiche del cambio dell'ora, e del modo in cui reagiremo, dipendono molto anche dal momento psicologico e fisiologico in cui una persona si trova. In linea generale ciò che accomuna tutti gli individui con il passaggio dall'ora legale a quella solare, è il doversi adattare a giornate più corte, quindi con meno esposizione alla luce solare, ad uscire dal lavoro con il buio e a rientrare con il cielo ancora buio, restando in ufficio durante le poche ore di luce solare.

Questa carenza di luce, comporta effetti sull'equilibrio psicofisico che si manifestano con stati d'ansia, depressione, cattivo umore.