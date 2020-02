Onicomicosi: 6 consigli per prevenirla

L'onicomicosi è una malattia dell'unghia causata da funghi dermatofiti e, in una minoranza di casi, da muffe e lieviti. L'infezione s'instaura in seguito alla penetrazione di questi microscopici patogeni, capaci di insediarsi nei tessuti ricchi di cheratina, nello spazio che si trova tra la lamina e il letto ungueale (cioè la parte su cui poggia l'unghia). Come risultato, l'unghia affetta da onicomicosi diventa opaca, ispessita e predisposta allo sfaldamento o alla rottura.

Oltre a rappresentare uno spiacevole problema estetico, l'onicomicosi provoca anche fastidio o dolore e, con il tempo, può indurre un danno permanente all'unghia. L'infezione non è poi sempre circoscritta ad una sola unghia, in quanto i miceti possono invadere anche le altre unghie. Per questa serie di motivi, l'onicomicosi è un disturbo che non va sottovalutato e già dai primi sintomi sarebbe opportuno contattare il proprio medico o chiedere consiglio al farmacista.