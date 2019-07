In generale, l'onicolisi è una manifestazione che merita indagini d'approfondimento per comprenderne le cause e adottare le cure più appropriate.

Di per sé, la diagnosi dell'onicolisi è basata fondamentalmente sull'ispezione dell'area interessata.

Di solito, non sono necessarie indagini particolari, ma il medico può decidere di inviare un campione di tessuto in laboratorio da sottoporre all'esame istologico per escludere o confermare la presenza di condizioni causali, come l'onicomicosi (infezione micotica della placca ungueale e/o del letto ungueale) o la psoriasi ungueale.