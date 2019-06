L' onicogrifosi è un'alterazione patologica dell'unghia che conferisce all'estremità colpita un aspetto caratteristico, simile ad un uncino o ad un corno d'ariete . In pratica, l'unghia cresce irregolarmente, diventa molto dura e s'incurva verso il basso. Per questo motivo, l'onicogrifosi è comunemente conosciuta come " unghia ad artiglio ".

L'onicogrifosi è dovuta ad un'anomala crescita (ipertrofia) della lamina, spesso associata alla presenza di alterazioni della matrice e del letto ungueale. Questa condizione si può presentare come deformazione a sé stante (ad esempio, in reazione ad un trauma o come fenomeno correlato all'invecchiamento) oppure in associazione a determinate malattie, come psoriasi, onicomicosi, diabete e disturbi circolatori.

Purtroppo, non esiste una terapia farmacologica efficace per curare l'onicogrifosi; l'unico trattamento consiste nell'asportazione delle unghie deformate per evitarne la ricrescita.