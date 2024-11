One Health: cos'è la "salute unica" ?

One Health: cosa si intende per salute unica?

Il concetto di One Health si sta diffondendo anche in Italia, anche se sia pazienti che operatori sanitari non hanno ampiamente interiorizzato l'applicazione di tale pratica. Un'indagine, infatti, rileva come solo un paziente su quattro e meno della metà dei professionisti del settore conoscano il significato e le implicazioni della "salute unica".

Alla base di questo approccio -di tipo olistico - c'è l'unione e l'interconnessione della salute umana, animale ed ambientale. Da qui la definizione di "salute unica" 'per la quale il benessere collettivo nel suo complesso, deriva dall'unione dei diversi ambiti.