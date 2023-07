Ondate di caldo: quando l'umidità diventa pericolosa per la salute?

Basti pensare che negli Stati Uniti, secondo il National Weather Service, il caldo eccessivo causa la maggior parte delle morti legate al clima, più di uragani, tornado e inondazioni. In Europa non va meglio: un'analisi epidemiologica pubblicata su Nature Medicine evidenzia che, solo nel 2022, il numero di morti per il caldo estremo ha raggiunto i 60 mila decessi, di cui 18 mila in Italia (Ballester, J., Quijal-Zamorano, M., Méndez Turrubiates, R.F. et al. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. Nat Med, 2023. 29, 1857–1866).

Mentre il caldo estremo può causare malattie legate al caldo, l'umidità può aumentare la gravità di un'ondata di calore. Esiste, infatti, una condizione particolarmente preoccupante in cui, superata una certa soglia di caldo e umidità, la temperatura diventa difficilmente tollerabile per l'essere umano e può causare il decesso dell'individuo in poche ore, a prescindere dal suo stato di salute.

Il caldo estremo è un fattore di rischio per le malattie da calore, come esaurimento da calore, colpo di calore e crampi da calore . Tuttavia, la temperatura racconta solo una parte della storia: è l' umidità , infatti, a rendere le ondate di calore ancora più pericolose .

Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città , quindi e non è possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini.

Il termine " ondata di calore " è entrato a far parte del vocabolario corrente per indicare un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme , caratterizzato da temperature elevate , al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi associate ad alti valori di umidità relativa , e che persistono per diversi giorni. I rischi di effetti sulla salute dell'ondata di calore dipendono, oltre che dalla sua intensità, soprattutto dalla sua durata.

Inoltre, le condizioni ambientali estreme possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti . La via attraverso cui il corpo disperde il calore in eccesso è principalmente la sudorazione, ma in condizioni fisiche e ambientali estreme questo meccanismo non è sufficiente. Se il tasso di umidità è molto elevato, il sudore evapora lentamente, quindi il corpo si raffredda a stento e la temperatura corporea può aumentare a valori tanto elevati, superiori a 40°C, da danneggiare gli organi vitali dell'organismo.

Il centro regolatore della temperatura corporea è localizzato a livello dell ' ipotalamo . Questo "termostato" fisiologico non solo è in grado di ricevere segnali dai recettori periferici (caldo – freddo ), ma è anche direttamente sensibile alla temperatura del sangue che lo irrora. L'ipotalamo, a sua volta, genera segnali efferenti che influenzano la produzione e la dispersione del calore, attraverso il sistema simpatico e somato-motorio.

Se il calore prodotto non fosse eliminato, durante il riposo muscolare e in condizioni ambientali normali, la temperatura media del corpo umano aumenterebbe di circa 1,5°C ogni ora. L'organismo riesce mantenere un equilibrio dinamico tra ingresso (termogenesi e assorbimento) e uscita di calore (termodispersione) dal sistema, principalmente mediante l'evaporazione di acqua delle mucose (favorita dalla respirazione ) e la sudorazione (circa 30 ml di sudore/h nella persiratio insensibilis). Per questo, la temperatura corporea si mantiene costantemente intorno ai 37°C , in quanto il corpo elimina tanto calore quanto ne assorbe o produce.

La temperatura corporea è regolata dall'equilibrio tra termogenesi e termodispersione , cioè la produzione e la conseguente cessione di calore da parte del corpo. Il nostro organismo produce continuamente calore (termogenesi) come sottoprodotto delle trasformazioni chimiche ( metabolismo ) che avvengono continuamente in tutte le cellule (secondo principio della termodinamica ).

Perché l’umidità è un problema

Sulla base della termoregolazione, il corpo umano cerca di "liberarsi" del calore in eccesso sudando.

Tuttavia, questo processo è molto più lento in ambienti umidi. Quando non si suda abbastanza velocemente, non è possibile rilasciare calore e la temperatura corporea può salire a livelli pericolosi.

Come anticipato, infatti, il corpo deve mantenere la temperatura costantemente intorno ai 37°C per funzionare in modo ottimale; se la temperatura diventa troppo alta o troppo bassa, allora iniziano a svilupparsi i problemi.

Quando l'umidità diventa pericolosa per la salute umana?

Il caldo estremo non colpisce tutti allo stesso modo. A farne maggiormente le spese sono le persone fragili, come anziani, bambini e coloro che hanno problemi di salute esacerbati dalle ondate di caldo (es. soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari, diabete).

Esistono, poi, delle categorie a rischio per:

Tipologia di occupazione svolta (lavori pesanti e all'aperto)

Mancanza di mezzi sufficienti per l'adattamento al caldo (beni e servizi che permettono di raffreddare il proprio ambiente, come i condizionatori).

Tuttavia, una condizione particolarmente preoccupante è quando si supera una determinata soglia di caldo e umidità: in questi casi, la temperatura diventa intollerabile per l'essere umano causando il decesso dell'individuo in poche ore, a prescindere dal suo stato di salute.

Ricorda! Ad una certa soglia di calore e umidità, il meccanismo della sudorazione non è sufficiente per disperdere il calore in eccesso.

Qual è la soglia di caldo e umidità a cui stare attenti?

Shutterstock

In gergo tecnico, si parla di "temperatura di bulbo umido" (in inglese: wet bulb temperature) ed è indicativa della soglia di temperatura umida e risulta dalla misurazione congiunta di temperatura ambientale e umidità. La lettura viene effettuata quando il bulbo di un termometro è avvolto in un panno umido; quando l'acqua evapora, raffredda il bulbo, proprio come il corpo si raffredda sudando.

In altre parole, la temperatura di bulbo umido è un parametro che segnala quando l'aria è così satura di vapore acqueo da impedire l'evaporazione dell'acqua da un corpo bagnato, cioè indica quando il sudore, prodotto dal corpo umano per raffreddarsi, non riesce più a evaporare.

Alcuni scienziati hanno suggerito che 35°C fosse la massima temperatura di bulbo umido che il corpo umano può sopportare; oltre questo valore, il nostro organismo perde la capacità di abbassare la sua temperatura attraverso la sudorazione. Quando si verificano queste condizioni, la temperatura corporea aumenta di un grado ogni 45 minuti circa, conducendo l'individuo a morte nel giro di 4/6 ore, anche per un individuo in buona salute.

Specifichiamo: non si tratta di un evento comune e la temperatura di bulbo umido non è così "vincolata" alla soglia di rischio, poiché c'è troppa variabilità, sia nella fisiologia, che nelle caratteristiche personali. Parafrasando, le persone possono affrontare rischi per la salute legati al calore ben al di sotto di qualsiasi soglia di temperatura a bulbo umido stabilita. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Applied Physiology lo scorso anno, per esempio, la soglia "pericolosa" per la salute potrebbe essere inferiore al valore teorico di 35°C (Vecellio DJ, Wolf ST, Cottle RM, Kenney WL. Evaluating the 35°C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project). J Appl Physiol. 2022 Feb 1;132(2):340-345). Condizioni pericolose di temperatura umida si avrebbero ad una temperatura di 31°C combinata ad un'umidità del 100%, così come una temperatura di 38°C associata ad un'umidità del 60%.