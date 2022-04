Omicron, Influenza e Gastroenterite in Circolazione: Come Distinguerli

Introduzione Durante queste ultime settimane, si è registrata la contemporanea circolazione di 3 virus diversi, ma capaci di produrre il medesimo risultato, ossia costringere a letto milioni di italiani. Stiamo parlando della variante Omicron (una delle varianti di Sars-CoV-2 in grado di causare COVID-19), virus dell'influenza (agente eziologico dell'influenza stagionale) e virus intestinali responsabili di una forma di gastroenterite, nota anche come influenza intestinale, che sta diffondendosi soprattutto fra i bambini. Shutterstock Omicron, influenza e gastroenterite producono tre quadri sintomatologici più o meno severi, che apparentemente possono presentarsi in modo simile. Questo articolo si propone di fornire degli elementi per capire quali siano sintomi di queste tre malattie infettive che stanno circolando nello stesso periodo dell'anno, per distinguerle e ricorrere ai trattamenti più adatti.

Cocircolazione Omicron, Influenza e Gastroenterite: Quali Sono i Motivi? La cocircolazione di queste 3 condizioni (COVID, influenza e gastroenterite virale) si deve principalmente a fattori stagionali per influenza e virus intestinale, che si trovano a diffondersi contemporaneamente con le varianti di Sars-CoV-2. Inoltre, con l'arrivo della primavera e l'allentamento delle restrizioni per il controllo della pandemia da Coronavirus è più facile che queste malattie possano diffondersi e colpire le persone più vulnerabili, tra cui bambini, anziani e pazienti con malattie croniche, quali, ad esempio il diabete, le malattie immunitarie o cardiovascolari.