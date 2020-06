Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Omeprazolo Qualora il medico prescrivesse l'assunzione di omeprazolo, è importante comunicargli subito se: Si sono manifestate reazioni allergiche in seguito all'assunzione di altri inibitori di pompa protonica, poiché vi è il rischio di allergia crociata;

Ci si deve sottoporre all'esame del sangue per la cromogranina A. Prima di iniziare un eventuale trattamento con omeprazolo, inoltre, è opportuno sapere che l'assunzione di inibitori di pompa protonica può nascondere i sintomi di altre malattie. Per tale ragione, è importante informare il medico se, prima e durante il trattamento con omeprazolo, si manifestano: Perdita di peso apparentemente immotivata;

Problemi a deglutire;

Vomito, anche con sangue;

Colorazione scura delle feci (ciò potrebbe verificarsi per la presenza di sangue);

Diarrea grave o persistente, poiché l'assunzione di omeprazolo è stata associata alla comparsa di diarrea infettiva (aumento del rischio d'infezioni gastrointestinali sostenute da Salmonella e Campylobacter). Inoltre, è bene sapere che l'assunzione di omeprazolo per lunghi periodi di tempo (superiori ad un anno) può causare un lieve aumento del rischio di fratture dell'anca, del polso e della colonna vertebrale; per questo motivo, è necessario informare il medico se si soffre di osteoporosi o se si stanno assumendo farmaci corticosteroidi (che possono aumentare il rischio di osteoporosi). Ad ogni modo, in caso di trattamenti così prolungati, il medico dovrebbe sottoporre il paziente a regolari controlli ed esami. Infine, ricordiamo che: Durante il trattamento con omeprazolo, in caso di comparsa di eruzioni cutanee - in particolare nelle aree di cute esposte ai raggi solari - il medico deve esserne immediatamente informato, poiché potrebbe essere necessario sospendere il trattamento con il principio attivo.

In alcuni casi, l'omeprazolo può causare effetti indesiderati come capogiri e disturbi visivi che potrebbero ostacolare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Pertanto, si raccomanda cautela. NOTA BENE Benché il trattamento a lungo termine non sia raccomandato, alcuni bambini con patologie croniche potrebbero necessitarne. In questi casi, seguire le indicazioni del medico e, in caso di dubbi, rivolgersi ad esso. L'omeprazolo, comunque, NON deve essere somministrato a bambini con meno di un anno di età o che pesano meno di 10 kg.

Come Agisce Come Funziona l'Omeprazolo e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Analogamente a tutti gli altri inibitori di pompa protonica, l'omeprazolo espleta la sua azione terapeutica mediante l'inibizione specifica dell'enzima H⁺/K⁺ ATPasi (la pompa protonica, per l'appunto) presente a livello delle cellule parietali gastriche, ostacolando in questo modo la produzione di acido cloridrico, sia basale che indotta dall'assunzione del cibo. Per essere precisi, l'omeprazolo è in grado di agire solo dopo essere stato convertito nella sua forma attiva nell'ambiente fortemente acido dei canalicoli intracellulari all'interno delle cellule parietali.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Omeprazolo assumere Come accennato, l'omeprazolo è disponibile in forma di capsule rigide gastroresistenti che devono essere assunte per via orale, al mattino, con cibo oppure a stomaco vuoto. Le capsule vanno deglutite intere con mezzo bicchiere d'acqua; in caso di problemi o difficoltà a deglutire, seguire le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e/o chiedere consiglio al medico. Le capsule NON devono essere masticate o frantumate, poiché contengono granuli rivestiti per evitare la decomposizione del principio attivo ad opera dell'acido presente nello stomaco. La posologia dipende dal tipo di disturbo che si deve trattare, dalla sua gravità e dall'età del paziente e deve essere stabilita dal medico curante. Di seguito, verranno comunque riportati i dosaggi abitualmente impiegati in terapia. In qualsiasi caso, è molto importante seguire le istruzioni fornite dal medico e le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di omeprazolo che si deve assumere. Per qualsiasi dubbio, consultare il proprio medico. Pazienti adulti Trattamento dei sintomi della malattia da reflusso gastroesofageo, come bruciore di stomaco e rigurgito acido : Se l'esofago è leggermente danneggiato, la dose raccomandata è di 20 mg di omeprazolo una volta al giorno per 4-8 settimane. Il medico potrebbe aumentare la dose a 40 mg per altre 8 settimane nel caso l'esofago non sia ancora completamente cicatrizzato.

Dopo che l'esofago si è cicatrizzato, la dose raccomandata è di 10 mg di omeprazolo una volta al giorno.

Nel caso in cui l'esofago non risulti danneggiato, la dose abituale è di 10 mg di omeprazolo al dì. Trattamento delle ulcere duodenali : La dose raccomandata è di 20 mg di omeprazolo una volta al giorno per 2 settimane. Il medico può prolungare l'assunzione di questa dose per altre 2 settimane se l'ulcera non si è ancora cicatrizzata.

Se l'ulcera non risulta completamente cicatrizzata, la dose può essere aumentata a 40 mg di omeprazolo al dì per 4 settimane. Trattamento delle ulcere gastriche : La dose raccomandata è di 20 mg di omeprazolo una volta al giorno per 4 settimane. Il medico può prolungare l'assunzione di questa dose per altre 4 settimane se l'ulcera non si è ancora cicatrizzata.

Se l'ulcera non risulta completamente cicatrizzata, la dose può essere aumentata a 40 mg una volta al giorno per 8 settimane. Prevenzione della ricomparsa di ulcere duodenali e gastriche : La dose raccomandata è di 10 mg o 20 mg di omeprazolo una volta al giorno. Il medico può aumentare la dose a 40 mg una volta al giorno. Trattamento delle ulcere duodenali e gastriche causate dall'assunzione di FANS : La dose raccomandata è di 20 mg di omeprazolo una volta al giorno per 4-8 settimane.

Per prevenire la formazione delle suddette ulcere da FANS, la dose raccomandata è di 20 mg di omeprazolo una volta al giorno. Trattamento delle ulcere causate da infezione da Helicobacter pylori e prevenzione della loro ricomparsa : La dose raccomandata è di 20 mg di omeprazolo due volte al giorno per una settimana.

Il medico le dirà di assumere anche due antibiotici tra amoxicillina, claritromicina e metronidazolo. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison : La dose raccomandata è di 60 mg di omeprazolo al dì. Ad ogni modo, il medico adotterà il dosaggio in funzione delle necessità di ciascun paziente. Bambini e Adolescenti Trattamento dei sintomi della malattia da reflusso gastroesofageo, come bruciore di stomaco e rigurgito acido, nei bambini di età superiore ad un anno e con peso corporeo superiore a 10 kg : La dose verrà stabilita dal medico in funzione del peso corporeo del bambino. Trattamento e prevenzione della ricomparsa delle ulcere causate da infezioni da Helicobacter pylori in bambini con età superiore ai 4 anni e negli adolescenti : La dose deve essere stabilita dal medico e varia in funzione del peso corporeo del paziente. Il medico prescriverà anche la somministrazione di antibiotici - come amoxicillina e claritromicina - per contrastare questo microorganismo.

Gravidanza e Allattamento L'Omeprazolo può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? In caso di gravidanza - accertata o presunta - è necessario informarne il medico prima di iniziare un trattamento con omeprazolo. Sarà poi questa figura sanitaria a stabilire se la gestante può o meno assumere il principio attivo in questione. L'omeprazolo è escreto nel latte materno, anche se - alle normali dosi di assunzione - sembra improbabile possa avere effetti sul bambino. In qualsiasi caso, sarà il medico a stabilire se le madri che allattano al seno possono assumere i medicinali che lo contengono.