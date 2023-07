Ombelico che puzza: quali sono le cause e cosa fare

A causa della sua forma e delle minuscole pieghe della pelle , l' ombelico può raccogliere pelle morta, sporco, sudore , lanugine e germi. In effetti, l'ombelico contiene mediamente circa 67 tipi di batteri . Questa concentrazione di materiali può portare ad un cattivo odore e, in alcuni casi, persino ad un'infezione.

Ombelico che puzza: Cause

Anche se non è presente un'infezione batterica o una micosi, l'ombelico può puzzare per l'accumulo di sudore, sporco, cellule morte della pelle e lanugine. Le cause possono variare da un'igiene impropria ad un'infezione. A volte, infatti, un ombelico che emana un odore sgradevole essere un sintomo di una condizione che richiede cure mediche, come un'infezione o una cisti, soprattutto se si associa ad altri sintomi come secrezioni, prurito, arrossamento, gonfiore e dolore.

Ombelico: quali sono le cause del cattivo odore

Quando l'ombelico puzza, è importante trattare la causa il prima possibile: il motivo del cattivo odore può essere semplice, come una mancanza di igiene, o più complicata, come un'infezione della pelle causata da batteri o funghi.

Infezioni come la Candida

L'ombelico rappresenta il luogo perfetto per la colonizzazione di batteri e funghi, a causa della sua particolare conformazione anatomica: dopo tutto, si tratta di un'ambiente buio, caldo e umido, in cui spesso la pelle poggia sulla pelle. Inoltre, i microrganismi nella regione dell'ombelico hanno a loro disposizione sebo, pelle morta, sudore e altri detriti quale fonte di nutrimento. Di conseguenza, se si trascura l'igiene, è possibile incorrere in un'onfalite. Quest'infiammazione dell'ombelico si manifesta con:

Arrossamento

Tumefazione

Bruciore

Dolorabilità alla pressione

Dolore localizzato nella regione ombelicale.

Questi sintomi sono spesso accompagnati da secrezioni maleodoranti, purulente e continue, che rendono l'ombelico sempre umido. Se curata adeguatamente, l'onfalite scompare con notevole rapidità. In casi rari, tuttavia, il disturbo può evolvere in maniera grave, portando alla formazione di cisti da dover asportare chirurgicamente o, addirittura, dando origine ad una setticemia.

Cisti all’ombelico

Come anticipato, è possibile si sviluppi una cisti dietro l'ombelico.

Le cisti sono escrescenze piene di liquido o pus che possono sembrare dure o morbide. Se una ciste si infetta, può causare fuoriuscita di liquido dall'ombelico, dolore e cattivo odore. Esistono diversi tipi di cisti a seconda di ciò che ha portato alla loro formazione. Il medico può raccomandare di rimuovere la cisti chirurgicamente una volta che l'infezione è stata trattata.

I neonati e i bambini più grandi possono sviluppare cisti uracali. L'uraco è il tubo che collega la vescica fetale al cordone ombelicale. Sebbene l'uraco si chiuda generalmente prima della nascita, a volte non riesce a sigillarsi completamente; in questo caso, può formarsi una cisti più tardi nella vita comportando ad altri sintomi, come dolore addominale, febbre e dolore durante la minzione.

Altri tipi di cisti - sebacee (dalle ghiandole sebacee), epidermoidi (dalle cellule superficiali della pelle) e pilari (dal follicolo pilifero) - possono provocare secrezione dell'ombelico.

Igiene dell'ombelico

L'ombelico è anche una parte del corpo comunemente dimenticata quando si tratta di lavarsi. Quando si suda, i batteri sulla pelle reagiscono con le proteine ​​trasformandole in composti acidi, che portano all'odore corporeo.

Per evitare che il sudore, lo sporco e le cellule morte della pelle si accumulino nell'ombelico, è necessario:

Lavare l'ombelico con acqua e sapone delicato durante o subito dopo la doccia. Usare una salvietta o una spugna per entrare nell'ombelico e pulirlo all'interno; è possibile anche usare una soluzione di acqua salata per pulire l'ombelico: si prepara con 1/4 di cucchiaino di sale marino in 240 ml di acqua portata ad ebollizione. In alternativa, se non si vuole preparare la soluzione di acqua salata da soli, è possibile optare per una soluzione salina isotonica facilmente reperibile in farmacia.

Oltre alla pulizia sotto la doccia, è possibile imbibire un batuffolo di cotone con acqua e sapone neutro oppure con dell'alcol denaturato e strofinare delicatamente le superfici all'interno dell'ombelico, in modo da entrare delicatamente nelle piccole pieghe. Se il batuffolo si sporca, gettarlo via e ricominciare da capo con uno nuovo. Una volta che il batuffolo di cotone risulta pulito, usarne uno imbevuto di acqua per eliminare i residui di sapone o alcool dall'ombelico; così facendo si evita che la pelle si secchi.

Dopo queste operazioni di pulizia, asciugare sempre delicatamente e completamente l'interno dell'ombelico con un altro batuffolo pulito e asciutto o con l'angolo di un asciugamano o di una salvietta.

Infine, un accorgimento: se si usa una lozione, un olio o una crema per il corpo, tenerla sempre lontana dall'ombelico; l'umidità e la formulazione di questi prodotti potrebbero favorire la proliferazione batterica qualora finissero all'interno.

Piercing all’ombelico

Ogni volta che c'è una rottura o uno strappo nella pelle, c'è il rischio di infezione. Lo stesso vale quindi per i piercing all'ombelico che possono essere infettati da diversi tipi di batteri come Stafilococco o Streptococco. Oltre all'odore, i sintomi di un piercing all'ombelico infetto includono arrossamento, dolore e perdite sierose o purulente.

Se il piercing all'ombelico è recente, per consentire la guarigione ottimale della zona forata e prevenire eventuali infezioni, è importante seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal piercer (cioè il professionista che lo pratica).

In linea generale, è molto importante mantenere la parte pulita, evitare di toccare il piercing con le mani sporche o di strattonarlo. Durante la cicatrizzazione, le operazioni d'igiene dovrebbero ripetersi per almeno due volte al giorno, per i primi tre mesi e prevedono la pulizia con una soluzione salina sterile da appoggiare sul piercing per un paio di minuti, ricorrendo una garza sterile.

Importante! Durante il processo di guarigione, tenere sotto controllo la zona perforata; se il rossore, il gonfiore o il calore aumentassero o si ripresentassero dopo qualche giorno dall'esecuzione del piercing ombelico è opportuno consultare tempestivamente il medico.

