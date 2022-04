Odori del corpo: cosa significano?

Introduzione L'odore del nostro corpo è correlato a molteplici fattori: dall'igiene personale all'alimentazione, ma anche l'età anagrafica, nonchè alcune patologie che possono influenzare il ph e le secrezioni ormonali possono interferire e modificare l'odore neutro della pelle. L'odore che emaniamo è il risultato dell'azione dei batteri e di ciò che mangiamo, in primis. Viene determinato dall'attività batterica, dalle sostanze prodotte dalle ghiandole sebacee e sudoripare e dall'alimentazione. Solitamente questi odori tendono a scomparire dopo aver fatto, ad esempio, un bagno, essersi detersi, o, nel caso dell'alitosi, tra gli odori più comuni, con una corretta igiene orale. Esistono tuttavia degli odori che persistono nonostante la pulizia personale, perché correlati a patologie che ne determinano l'insorgenza (e la difficile eliminazione).

Pelle e alito dolce Uno dei principali odori connessi ad una patologia è quello dolce e fruttato tipico della pelle e dell'alito dei soggetti affetti da diabete. Tale sintomo è causato essenzialmenre dalla chetoacidosi diabetica, una complicazione della malattia che consiste nelle variazioni insuliniche e dei livelli di zucchero nel sangue. In modo specifico, quando si verifica un calo insulinico o un picco glicemico. Il corpo, in tale condizione, fatica a ricevere energia nel modo corretto, e quindi dà il via ad un processo di scomposizione degli acidi grassi come compensazione. il risultato di questa attività è l'acetone, responsabile dell'odore fruttato che si avverte nei soggetti diabetici. Altri sintomi correlati sono: vomito e minzione frequenti, affaticamento, visione offuscata e perdita di peso immotivata.

Alitosi: cosa nasconde? Quando, nonostante una corretta igiene orale, l'alito mattutino risulta ancora molto sgradevole potrebbe essere un sintomo di apneee notturne, che causando il russare eccessivo e costante, portano a respirare attraverso la bocca, seccando la mucosa orale. Ciò porta ad una crescita di batteri e gas solforoso. L'alito cattivo può inoltre essere un campanello d'allarme di malattie cardiache, ipertensione e diabete.

Bromidrosi: cos'è e come si combatte Vi è un altro responsabile, forse il principale, del cattivo odore corporeo. Esso è il sudore, prodotto dalle ghiandole apocrine e dalle ghiandole eccrine. Le ghiandole apocrine - che si trovano nelle ascelle, attorno ai genitali e all'ano, e intorno ai capezzoli - secernono il sudore all'interno dei follicoli piliferi. Esse sono piccole e inattive durante l'infanzia, non svolgono un ruolo nella termoregolazione, ma sono responsabili di odori caratteristici feromonali. Le ghiandole eccrine, invece, secernono il sudore direttamente sulla pelle e solitamente non provocano odore sgradevole, tranne nel caso in cui i batteri e i lieviti sulla pelle non lo scompongano. Si parla di bromidrosi quando si è in presenza di odore eccessivo della pelle, dovuto a molteplici fattori. Tra essi, si includono: Scarsa igiene della pelle

Indumenti sporchi

Consumo di alcuni alimenti e bevande (come curry, aglio, cipolla e alcol)

Assunzione di farmaci come la penicillina

Sudore eccessivo

Patologie correlate

Obesità Una routine di igiene personale effettuata due volte al giorno con utilizzo di saponi specifici, ph neutro e non aggressivi, aiuta nell'eliminare batteri e lieviti responsabili del cattivo odore. Quando l'odore è persistente e particolarmente intenso, e la cura personale non è abbastanza efficace, può essere necessario un consulto medico. La prescrizione di creme antibiotiche a base di clindamicina ed eritromicina può essere maggiormente efficace. Anche una corretta rasatura, soprattutto delle ascelle e delle zone genitali, può aiutare nel controllare gli odori.

Piedi maleodoranti Un altro odore assai comune è il cattivo odore dei piedi. Esso insorge non necessariamente a causa di una scarsa igiene. Funghi e batteri che caratterizzano, ad esempio, disturbi come il piede dell'atleta, possono essere la causa. Si tratta di un'infenzione micotica trasmissibile al contatto con asciugamani, indumenti ecc. Oltre al cattivo odore si possono presentare screpolature, arrossamenti e veschiche. In questo caso è fondamentale consulare un dermatologo che saprà prescrivere la terapia indicata.