Odore Vaginale - Odore della Vagina

Generalità La vagina è dotata di un odore fisiologico, che può divenire più intenso o cambiare entro certi limiti, in funzione del ciclo mestruale, dell'alimentazione, dell'eccitazione sessuale e altro ancora. Shutterstock Tuttavia, quando l'odore vaginale è percepito come sgradevole o troppo forte, potrebbe indicare la presenza di un disturbo sottostante, specialmente se accompagnato da prurito o bruciore. Per esempio, diverse infezioni - a trasmissione sessuale e non - possono influenzare l'odore della vagina. Nell'ambito della salute declinata al femminile, quindi, riuscire a distinguere l'odore vaginale "normale" da quello che rappresenta un "campanello d'allarme" è un aspetto da tenere sempre in considerazione. Punti Chiave Una vagina sana ha un "proprio" odore che può variare entro certi limiti fisiologici a causa di mestruazioni, rapporti sessuali, alimentazione o per una serie svariata di altri normali motivi;

Un cambiamento significativo dell'odore vaginale può essere un segno d'infezione o indicare la presenza di altri problemi sottostanti;

Comprendere quali odori vaginali discostano dalla normalità è un aspetto da prendere sempre in considerazione: in alcuni casi, il disturbo ha motivazioni banali, mentre in altre circostanze può essere spia di un problema più serio, come, per esempio, una malattia sessualmente trasmissibile o una patologia ginecologica.

Cosa È Normale Perché le Vagine Odorano? In condizioni di salute, un certo grado di odore vaginale è normale, nonché inevitabile. Esattamente come altre parti del nostro corpo, anche la vagina emette odori in base a ciò che mangiamo e indossiamo; inoltre, il suo odore è influenzato dallo stato di salute generale, dai cambiamenti ormonali, dai farmaci, dal microbiota e dalle secrezioni. Durante l'eccitazione sessuale, per esempio, può cambiare e divenire più intenso. Inoltre, la vagina è una sede corporea calda, dotata di un proprio ecosistema delicatamente equilibrato (completo di una flora batterica unica e odorosa), in cui sono presenti linfonodi e ghiandole. Tuttavia, quando l'odore della vagina è fisiologico non dovrebbe mai essere percepito come sgradevole. Qual è il Normale Odore della Vagina? L'odore della vagina può essere considerato normale quando è compreso nel seguente range: Odore vaginale fermentato o acido : è riferito all'odore determinato dalla normale flora vaginale ; i batteri buoni aiutano a mantenere sana la vagina producendo acido lattico, perossido di idrogeno e altre sostanze per tenere a bada i microrganismi nocivi.

: è riferito all'odore determinato dalla ; i batteri buoni aiutano a mantenere sana la vagina producendo acido lattico, perossido di idrogeno e altre sostanze per tenere a bada i microrganismi nocivi. Odore vaginale vagamente metallico : potrebbe essere dovuto al sangue delle mestruazioni (nota: il sangue contiene ferro, il che spiega l'odore del metallo); anche il contatto con lo sperma può esacerbare la percezione di un odore metallico, in quanto può alterare il pH vaginale.

: potrebbe essere dovuto al sangue delle (nota: il sangue contiene ferro, il che spiega l'odore del metallo); anche il contatto con lo può esacerbare la percezione di un odore metallico, in quanto può alterare il pH vaginale. Odore vaginale agrodolce : un odore acre e pungente può dipendere da un cambiamento dell'ecosistema vaginale sia in termini di equilibrio del pH, sia come composizione della flora che lo popolano.

: un odore acre e pungente può dipendere da un cambiamento dell'ecosistema vaginale sia in termini di equilibrio del pH, sia come composizione della flora che lo popolano. Odore vaginale "chimico", simile a quello della candeggina: un odore "chimico" potrebbe essere attribuito alla perdita di urina nella biancheria intima o intorno alla vulva. In qualche caso, però, potrebbe anche essere il segno di un'infezione batterica.