Altre cause potrebbero essere le alterazioni che subentrano nel corso della dentizione , come:

L'odontoma rappresenta uno dei tumori odontogeni più comuni, insieme all' ameloblastoma . Le cause certe alla base dell'insorgenza di questo processo patologico non sono ancora note.

Dal punto di vista istologico, gli odontomi possono essere distinti in diverse forme, a seconda dei tessuti che li compongono.

Odontoma semplice

Un odontoma è semplice quando costituito da un unico tessuto (es. dentina), quindi la massa non presenta molteplici componenti dentinali.

Odontoma complesso

Lo smalto, la polpa, la dentina ed il cemento sono disposti in uno schema casuale all'interno di un involucro fibroso (macroscopicamente, non si riconoscono strutture dentarie organizzate nella lesione). La massa tumorale si presenta, quindi, come una lesione calcificata irregolare, senza componenti dentali distinti, di forma rotondeggiante e dimensioni massime di un centimetro. L'odontoma complesso si localizza con maggiore frequenza nella regione posteriore della mandibola, quindi è spesso posizionato a livello dei molari. La formazione della lesione sembra essere correlata alla malocclusione dentale.

Odontoma composto

Nell'odontoma composto, la massa tumorale conserva la normale struttura anatomica dentaria; tessuti duri e molli (smalto, dentina, polpa e cemento) stabiliscono le loro appropriate relazioni e sono ricoperti da una capsula fibrosa. In questo caso, l'odontoma è del tutto simile al dente, ma appare rudimentale (per questo detto anche denticolo). L'odontoma composto si riscontra maggiormente nella zona tra incisivi e canini, e sembra essere correlato alla presenza di germi dentari in sovrannumero o frammentati in più parti.