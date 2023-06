Occlusione Intestinale: quali sono i sintomi e i rimedi?

A ogni modo, il pronto intervento medico è in genere efficace nel prevenire queste spiacevoli e pericolose evenienze.

In assenza di un trattamento tempestivo, l'ostruzione intestinale può determinare la necrosi della porzione enterica interessata dall'occlusione, con rischio di perforazione della parete intestinale , peritonite , setticemia e shock.

Esistono due forme di occlusione intestinale: il blocco su base funzionale, dovute all'arresto della peristalsi per paralisi della muscolatura enterica (ileo paralitico o adinamico), e il blocco su base meccanica, dovute alla presenza di un ostacolo fisico (ileo meccanico).

L' occlusione intestinale , nota anche come ileo o blocco intestinale , è una condizione patologica caratterizzata dall'arresto dell'avanzata, in senso cranio -caudale, del contenuto dell'intestino (solidi, liquidi e gas ).

L'occlusione è invece completa, quando l'ostruzione chiude totalmente il lume dell'intestino; in questo caso, c'è un impedimento assoluto al passaggio delle sostanze.

L'occlusione è parziale, quando l'ostruzione riguarda una porzione del lume dell'intestino; questo vuol dire che il passaggio c'è ancora, ma non è più totalmente efficiente.

Tra le possibili cause di pseudo-ostruzione intestinale (blocco intestinale non meccanico cronico), figurano:

Tra le possibili cause di ileo paralitico (blocco intestinale non meccanico temporaneo), rientrano:

L'occlusione intestinale funzionale può essere temporanea oppure cronica; se ha carattere temporaneo, è conosciuto anche come ileo paralitico ; mentre, se ha carattere cronico, è detto anche pseudo-ostruzione (intestinale).

Avanzando verso il grande intestino (ossia colon , sigma e retto ), le possibili cause di occlusione intestinale meccanica in questa sede sono:

Tra le possibili cause di occlusione intestinale meccanica nel piccolo intestino (o intestino tenue ), figurano:

Sintomi

I segni ed i sintomi tipicamente associati all'occlusione intestinale comprendono:

Dolore di tipo crampiforme ed intermittente a livello addominale (salvo nei casi di strangolamento, dove il dolore è continuo);

Nausea;

Vomito (tanto più precoce quanto più alta è la sede della lesione);

Stitichezza (chiusura dell'alvo a feci e gas) con incapacità di espellere il contenuto intestinale e conseguente distensione dell'addome;

Mancanza di appetito.

In caso di ileo meccanico, all'esame obiettivo, si apprezza un'esaltata peristalsi intestinale, la quale è invece assente in presenza di ileo paralitico (silenzio dell'addome) o di ileo meccanico in fase avanzata (quando la peristalsi cessa "arrendendosi" all'ostruzione).

Degno di nota anche lo squilibrio idro-elettrolitico dovuto al mancato riassorbimento dei succhi digestivi (ogni giorno vengono secreti e riversati nell'intestino 7-8 litri di succhi digestivi, oltre ai liquidi introdotti dall'esterno); il mancato assorbimento di questi liquidi determina disidratazione, ipovolemia ed ipotensione.

Occlusione Intestinale: quando chiamare il medico?

Di fronte a sintomi e circostanze che possono indurre a pensare verosimilmente a un'occlusione intestinale, è bene recarsi immediatamente al più vicino centro ospedaliero, per un consulto medico.

In presenza di un blocco intestinale, la tempestività delle cure potrebbe risultare determinante a prevenire complicanze come:

Fenomeni necrotici del tratto intestinale;

Perforazione intestinale;

Emorragie;

Infezioni (peritonite);

Sepsi e shock.

L'occlusione intestinale è una condizione potenzialmente letale, soprattutto quando è grave e i trattamenti sono tardivi.