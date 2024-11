Occhio secco: quali sono le cause della secchezza oculare? Sintomi e rimedi

Le cause della secchezza oculare possono essere numerose ed includono la scarsa produzione o l' eccessiva evaporazione della pellicola lacrimale che ricopre l'occhio e, di norma, lo lubrifica e lo protegge.

L' occhio secco è un sintomo comune e spesso cronico , in particolare negli anziani che si può associare a bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo nell'occhio.

La secchezza oculare può manifestarsi per molteplici ragioni, tra cui:

Se le lacrime evaporano troppo rapidamente o non si distribuiscono uniformemente sulla cornea a causa di carenze in uno qualsiasi dei tre strati lacrimali, possono svilupparsi sintomi di occhio secco.

Le lacrime sono composte da tre strati: olio, acqua e muco . Ogni componente protegge e nutre la superficie anteriore dell'occhio. Lo strato oleoso aiuta a prevenire l'evaporazione dello strato di acqua, mentre lo strato di mucina distribuisce le lacrime in modo uniforme sulla superficie dell'occhio.

Anche le condizioni ambientali, come vento e climi secchi, possono diminuire il volume lacrimale a causa dell'aumento dell'evaporazione lacrimale.

Le lacrime sono prodotte da diverse ghiandole nelle palpebre e attorno ad esse. La produzione di lacrime tende a diminuire con l'età, con varie condizioni mediche o come effetto collaterale di alcuni farmaci.

La secchezza oculare può verificarsi quando la produzione e il drenaggio delle lacrime non sono in equilibrio. In altre parole, le persone con gli occhi secchi non producono abbastanza lacrime o le loro lacrime sono di scarsa qualità:

Cosa fare in caso di occhio secco?

I trattamenti per gli occhi secchi mirano a ripristinare o mantenere la normale quantità di lacrime nell'occhio per ridurre al minimo la secchezza e il disagio correlato e per mantenere la salute degli occhi.

Gli occhi secchi possono essere una condizione cronica, ma un oculista può prescrivere un trattamento per mantenere gli occhi in salute e comfort, per impedire che la vista venga influenzata.

Gli approcci principali utilizzati per gestire e trattare gli occhi secchi includono l'aggiunta di lacrime utilizzando soluzioni di lacrime artificiali da banco, l'aumento della produzione di lacrime e il trattamento dell'infiammazione delle palpebre o della superficie oculare che contribuisce agli occhi secchi.

Secchezza oculare: trattamenti e rimedi