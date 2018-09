Occhiali Polarizzati: Come Funzionano? Vantaggi, Svantaggi e Consigli

Annullando questi effetti, le lenti con filtro polarizzante permettono di migliorare la visione , che risulta più nitida e confortevole , anche in condizioni ambientali dove la luminosità è molto intensa. Gli occhiali polarizzati permettono di evitare, infatti, i fenomeni del riverbero e dell'abbagliamento e, al contempo, aumentano il contrasto, modulando l'illuminazione a seconda delle necessità. Ciò si traduce in una riduzione dell'affaticamento visivo .

In città, gli occhiali polarizzati sono molto utili, ma non fondamentali, considerato anche il costo abbastanza importante. Questa tipologia di lente è indicata, invece, in occasioni più specifiche: gli occhiali polarizzati sono quasi indispensabili per il benessere degli occhi in alta montagna, mare, spiaggia o, più in generale, quando si praticano attività all'aria aperta, dove il riflesso della luce è molto intenso. Basti pensare che la neve può riflettere fino all'85% dei raggi luminosi, l'acqua il 20% e la sabbia il 10%.

Riflessi: disturbi che producono alla visione

Gli occhiali polarizzati attenuano i riflessi in quantità maggiore rispetto alle lenti tradizionali.

I riflessi orizzontali della luce alterano la visione, creando contrasti innaturali, abbagliando e stancando la vista. Su alcune superfici, come acqua, neve, sabbia e asfalto, questi riflessi possono rappresentare un pericolo: i raggi circolano in modo incontrollato e si diramano in più direzioni, con la possibilità di un vero e proprio effetto accecante.

Inoltre, i fenomeni del riverbero e dell'abbagliamento possono:

Diminuire il contrasto delle immagini osservate rispetto al resto del campo visivo;

Creare aloni ed effetti luminosi di difficile determinazione (immagini "fantasma");

Rendere difficoltosa la visione notturna.

Occhiali Polarizzati: in quali situazioni sono più indicati?

Le situazioni in cui è indicato optare per gli occhiali polarizzati sono diverse.

Le lenti dotate di questi particolari filtri si rivelano particolarmente utili durante la guida (auto, moto, bici) e in tutte le attività che hanno a che fare con le superfici riflettenti, come neve, ghiaccio, asfalto, sabbia, mari, laghi e fiumi.

Gli occhiali polarizzati possono essere utilizzati, quindi, all'aria aperta, durante la pratica di sport - estivi o invernali – o attività ricreative, dove la visione può essere "disturbata" dalla presenza di luce riflessa, come: