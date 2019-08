Proteggere gli occhi dai raggi UVA e UVB

Come accade per la pelle, un'eccessiva o una sregolata esposizione alla luce del sole può rivelarsi dannosa per la vista. Gli occhiali con lenti da sole limitano e prevengono gli effetti nocivi di queste radiazioni.

I più esposti ai danni dei raggi solari sono i bambini e le persone anziane, per i quali è necessario scegliere occhiali in grado di abbattere sia i raggi UV, che la cosiddetta "luce blu", meno conosciuta, ma altrettanto pericolosa, corresponsabile nel determinare sia l'opacità del cristallino, sia la maculopatia.

Aumentare il comfort visivo

Le lenti con filtro anti-UV rendono la visione più confortevole in condizioni ambientali dove la luminosità è molto intensa. Nelle condizioni atmosferiche soleggiate, il risultato è una visione più nitida e meno stancante per l'occhio. Gli occhiali da sole riducono, infatti, l'affaticamento degli occhi, in quanto la vista non viene forzata a compensare il riflesso e gli altri fenomeni derivanti dalla luce intensa.

Gli occhiali da sole sono indispensabili per il benessere degli occhi in città, alta montagna, mare o, più in generale, quando si praticano attività all'aria aperta, dove il riflesso della luce è molto intenso. Basti pensare che la neve può riflettere fino all'85% dei raggi luminosi, l'acqua il 20% e la sabbia asciutta della spiaggia circa il 10%.