Se si cercano degli occhiali da sole in grado di garantire una vista nitida anche in caso di riverbero o abbagliamento, la scelta deve necessariamente ricadere sulle cosiddette lenti polarizzate.

Gli occhiali da sole polarizzati, infatti, sono gli unici in grado di neutralizzare il fastidioso riverbero proveniente da vetri, schermi di apparecchi tecnologici, ma anche da strade, aree verdi, neve, nuvole, acqua, etc.

Occhiali da sole polarizzati: caratteristiche e vantaggi

Sono definite lenti polarizzate quelle lenti caratterizzate da un particolare filtro – detto polarizzatore – in grado di schermare i raggi provenienti da altre direzioni, pur permettendo il passaggio della luce. In questo modo, si avrà una vista nitida anche in presenza di abbagliamento e riverbero e gli occhi si affaticheranno molto meno. Questo genere di occhiali da sole è generalmente consigliato a chi pratica sport all'aperto (d'estate e d'inverno), a chi guida, a chi è spesso esposto alla luce del sole. Ecco una selezione di occhiali da sole polarizzati in vendita online.

Occhiali da sole polarizzati Uomo-Donna

Gli occhiali da sole polarizzati Perfectmiaoxuan forniscono una protezione UV400 al 100%, ripristinano il vero colore, eliminano i rifletti della luce e la luce diffusa e proteggono gli occhi non affaticando la vista. Grazie ad uno specifico filtro, le lenti di questi occhiali polarizzati fermano oltre il 99,96% di abbagliamento e riducono i riflessi. La montatura, leggera e semplice, si adatta facilmente a tutte le forme del viso.

Occhiali da sole polarizzati Polaroid

Un brand che è sinonimo di garanzia quando si parla di fotografie, ma anche di occhi. Gli occhiali da sole polarizzati Polaroid da uomo sono caratterizzati da una montatura squadrata, molto leggera in policarbonato e da una lente che garantisce una protezione UV400 al 100%.

Occhiali da sole polarizzati modello aviatore

SODQW propone degli occhiali da sole polarizzati, senza tempo, ideali per uomini e donne nella iconica montatura in stile da aviatore. Un occhiale progettato per adattarsi alla struttura facciale della maggior parte delle donne e degli uomini, le cui lenti polarizzate bloccano l'abbagliamento dei riflessi della superficie orizzontale , riducono l'affaticamento degli occhi e migliorano il comfort visivo. Ogni paio di occhiali da sole SODQW con lenti polarizzate al 100% UV400 offre una visione chiara e naturale.

Occhiali polarizzati con astine in legno/bambù

Ecco, infine, un paio di occhiali da sole polarizzati molto fashion e in linea con le ultime tendenze moda. Si tratta degli occhiali Amexi, con lenti polarizzate che garantiscono protezione UV400 al 100%, in grado di ridurre l'abbagliamento, che si riflette su strade, acque, neve e altre superfici orizzontali, di ripristinare il vero colore e di proteggere gli occhi perfettamente. Particolare e molto bella la montatura con astine in legno/bambù.