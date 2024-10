Occhi rossi: perché sono iniettati di sangue? Colliri e rimedi

Cosa sono gli occhi rossi? Gli occhi rossi sono un sintomo che riflette una dilatazione dei vasi oculari superficiali (si parla di iperemia congiuntivale). Spesso, la causa è benigna e non si hanno conseguenze rilevanti sulla capacità visiva; tuttavia, quando l'arrossamento di uno o entrambi gli occhi è improvviso, persistente o ricorrente, potrebbe indicare la presenza di patologie pericolose per la vista.

Quali sono i sintomi? Come si presentano gli occhi rossi? Gli occhi rossi si manifestano come sintomo isolato o in associazione ad altri disturbi. Questi variano a seconda della condizione medica di base e possono comprendere: Vista annebbiata;

Fotofobia;

Eccessiva lacrimazione;

Sensazione di corpo estraneo;

Dolore lieve o intenso.

Quando preoccuparsi? Occhi rossi: quando preoccuparsi e cosa fare subito? In linea generale, si può distinguere un arrossamento oculare di tipo transitorio (durata di circa 1-2 giorni), che generalmente non ha conseguenze rilevanti, da un arrossamento persistente, improvviso o ricorrente. In questi casi, l'iperemia congiuntivale può essere un sintomo di una malattia grave che dovrebbe essere valutata in un contesto di emergenza. Occhi rossi: segnali d'allarme L'iperemia congiuntivale richiede l'immediata attenzione medica se insorgono anche seguenti segni: Sanguinamento dall'occhio;

Secrezioni di materiale denso e di colore giallo o verdastro;

Riduzione dell'acuità visiva;

Visione offuscata o doppia;

Intenso dolore agli occhi;

Lampi di luce (fotopsia);

Miodesopsie (comparsa di corpi mobili, punti neri, macchie scure o striature, nel campo visivo).