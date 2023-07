Occhi in estate: rischi, rimedi e consigli di prevenzione

Introduzione L'estate è una stagione particolarmente a rischio per gli occhi, infatti, nasconde parecchi pericoli per gli organi della vista. Granelli di sabbia, cloro, salsedine, aria condizionata, sole sono tutti potenziali nemici: se non si adottano le giuste precauzioni possono trasformarsi in fattori nocivi, che possono causare sintomi come secchezza, bruciore, irritazione oculare. Ecco allora i consigli per proteggere gli occhi in estate.

I fattori di rischio Sole: quando i raggi solari sono intensi possono irritare e infiammare gli occhi , specialmente se li si fissa a lungo e se ci si espone senza occhiali o altre protezioni.

, specialmente se li si fissa a lungo e se ci si espone senza occhiali o altre protezioni. Insidiosi poi il cloro delle piscine e il sale contenuto in alta percentuale nell'acqua del mare: entrambi possono creare fastidi agli occhi.

contenuto in alta percentuale nell'acqua del mare: entrambi possono creare fastidi agli occhi. Perfino il caldo svolge un'azione negativa, infatti le temperature elevate favoriscono l'evaporazione del film lacrimale , la pellicola liquida e trasparente che ricopre e protegge la superficie oculare, accentuando i sintomi da secchezza oculare.

, la pellicola liquida e trasparente che ricopre e protegge la superficie oculare, accentuando i sintomi da secchezza oculare. Altri possibili nemici sono i ventilatori, l'aria condizionata e il vento , che possono aumentare l'evaporazione del film lacrimale e di conseguenza provocare irritazione, secchezza e infiammazioni oculari.

, che possono aumentare l'evaporazione del film lacrimale e di conseguenza provocare irritazione, secchezza e infiammazioni oculari. Infine, non bisogna sottovalutare la pericolosità dei granelli di sabbia, che possono finire con facilità negli occhi (per esempio, mentre si scuote l'asciugamano, si gioca in spiaggia o per un colpo di vento), irritandoli. Se, spinti dal fastidio, ci si gratta si può finire con il graffiare la cornea, la lente esterna dell'occhio.

I sintomi più comuni Irritazione

Arrossamento

Bruciore

Secchezza o al contrario lacrimazione

Sensazione di corpo estraneo

Annebbiamento della vista

Fastidio verso la luce

Desiderio di tenere gli occhi chiusi

Come agire In tutti i casi, la cosa migliore per alleviare i fastidi senza peggiorare la situazione, è lavarsi accuratamente le mani e poi sciacquare delicatamente gli occhi con acqua corrente, tamponandoli infine con un panno pulito. È utile anche utilizzare delle lacrime artificiali e indossare subito gli occhiali da sole per evitare ulteriori irritazioni. Non immergersi in acqua finché i sintomi non sono migliorati e quando si fa il bagno utilizzare gli occhialini da nuoto. In presenza di granelli di sabbia o corpi estranei nell'occhio, non grattarsi e non utilizzare pinzette o altri utensili: dopo aver lavato l'occhio interessato, è utile applicare una pomata oftalmica a base di antibiotico e cortisone che aiuta la cornea a riparare le abrasioni procurate dalla sabbia e a prevenire eventuali infezioni. Se le manifestazioni non scompaiono entro poche ore è necessario rivolgersi a un medico oculista per gli accertamenti e le cure specifiche del caso.

Le possibili complicanze La complicanza più comune dei granelli di sabbia nell'occhio sono i graffi a carico della cornea. Infatti, la sabbia è un elemento abrasivo, per cui se ci si gratta si può graffiare la cornea: un graffio superficiale in genere si rimargina in pochi giorni senza alcuna conseguenza o cicatrice, mentre uno più profondo può rendere la cornea opaca e non più trasparente, provocando disturbi della visione. Altre possibili complicanze sono le infezioni: se si portano le mani sporche agli occhi per tentare di alleviare bruciori e altri sintomi, si possono portare germi o batteri all'interno dell'occhio, che possono scatenare delle infezioni. Abbastanza frequente è poi la congiuntivite, ossia l'infiammazione della congiuntiva, la membrana semitrasparente che riveste la superficie interna delle palpebre e la parete anteriore dell'occhio, che può causare bruciore, prurito, arrossamento e gonfiore. L'esposizione al sole può scatenare una cheratocongiuntivite attinica, un'infiammazione sia della congiuntiva che della cornea, che si manifesta con arrossamento, dolore, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo nell'occhio.