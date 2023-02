Che cos'è l'Obinutuzumab e caratteristiche generali L'obinutuzumab è un principio attivo appartenente al gruppo degli agenti antineoplastici. Più precisamente, si tratta di un anticorpo monoclonale da somministrarsi per via endovenosa il cui impiego è riservato all'ambito ospedaliero. In Italia è disponibile in una specialità medicinale avente nome commerciale Gazyvaro®. Shutterstock

A cosa serve? Obinutuzumab indicazioni terapeutiche: quando si usa? L'impiego dell'obinutuzumab è indicato nel trattamento di: Leucemia linfocitica cronica in associazione a clorambucile, nei pazienti adulti che non hanno ricevuto trattamento precedente e che soffrono di altre patologie per le quali è improbabile che siano in grado di tollerare alte dosi di fludarabina (un altro antitumorale usato nel trattamento della leucemia linfocitica cronica).

in associazione a clorambucile, nei pazienti adulti che non hanno ricevuto trattamento precedente e che soffrono di altre patologie per le quali è improbabile che siano in grado di tollerare alte dosi di fludarabina (un altro antitumorale usato nel trattamento della leucemia linfocitica cronica). Linfoma follicolare , in associazione ad altri antiumorali all'inizio del trattamento e da solo in seguito (trattamento di mantenimento): Nei pazienti che non sono stati sottoposti ad alcun trattamento; Nei pazienti adulti che sono stati sottoposti almeno ad un trattamento precedente con rituximab e nei quali il linfoma follicolare si è ripresentato o è peggiorato durante o dopo questo tipo di trattamento.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare la terapia con Obinutuzumab? Prima di iniziare il trattamento con obinutuzumab , il medico deve essere informato se il paziente cui è destinata la terapia: Soffre o ha sofferto in passato di un'infezione che si è protratta per molto tempo o che si è ripresentata diverse volte;

Ha sofferto in passato di: Problemi cardiaci; Problemi respiratori o polmonari; Problemi cerebrali (come, ad esempio, problemi di memoria, problemi alla vista, difficoltà di movimento, problemi di sensibilità); Epatite B.

Sta assumendo farmaci antipertensivi, anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici;

Sta assumendo o ha assunto in passato altri farmaci antitumorali o immunosoppressori.

Si deve sottoporre ad una vaccinazione. Durante il trattamento con obinutuzumab , invece, è necessario prestare attenzione alla comparsa di effetti indesiderati gravi, quali: Reazioni correlate all'infusione che possono verificarsi durante l'infusione stessa o entro le 24 ore successive (vedi capitolo "Effetti collaterali"). Nota : prima dell'inizio dell'infusione, al paziente saranno somministrati farmaci per ridurre il rischio di insorgenza di reazioni correlate all'infusione e di sindrome da lisi tumorale (per maggiori informazioni su quest'ultima, clicca qui). Fra questi farmaci ritroviamo: antipiretici, analgesici, corticosteroidi, allopurinolo. Saranno inoltre somministrati dei liquidi. Tipologia e posologia di medicinali da somministrare saranno definite dal medico. Leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML), un'infezione del cervello molto rara che, tuttavia, può avere conseguenze fatali. Il medico o l'infermiere vanno subito informati nel caso in cui compaiano sintomi come perdita di memoria, difficoltà a parlare, difficoltà a camminare o perdita della vista.

(PML), un'infezione del cervello molto rara che, tuttavia, può avere conseguenze fatali. Il medico o l'infermiere vanno subito informati nel caso in cui compaiano sintomi come perdita di memoria, difficoltà a parlare, difficoltà a camminare o perdita della vista. Infezioni. Se si nota la comparsa di uno qualsiasi dei sopra menzionati effetti indesiderati gravi, il medico va immediatamente allertato. NOTA BENE L'obinutuzumab non deve essere somministrato a bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età, poiché non vi sono informazioni in merito all'uso del farmaco in questa fascia di età.

È improbabile che l'obinutuzumab possa alterare la capacità di guidare veicoli e/o utilizzare macchinari; tuttavia, se si sviluppano reazioni all'infusione, tali attività devono essere evitate.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra l'Obinutuzumab e altri farmaci Prima di iniziare la terapia con obinutuzumab, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Obinutuzumab In caso di sovradosaggio, l'infusione di obinutuzumab deve essere immediatamente sospesa e il paziente deve essere sottoposto ad attento monitoraggio.

Come agisce? Obinutuzumab meccanismo d'azione: come funziona? L'obinutuzumab è un anticorpo monoclonale ricombinante anti-CD20 di tipo II, umanizzato e glicoingegnerizzato, designato per legarsi in maniera specifica alla proteina transmembrana CD20 che viene espressa sui linfociti B maturi e sui linfociti pre-B neoplastici e non, ma non si lega a cellule staminali ematopoietiche, linfociti pro-B, plasmacellule o altri tessuti normali. Legandosi a questa proteina espressa sulla membrana dei suddetti linfociti B, l'obinutuzumab ne determina la morte e, con l'utilizzo in associazione ad altri antitumorali, può contribuire a rallentare il peggioramento della malattia neoplastica.

Dose e modo d'uso Come si somministra Obinutuzumab? L'obinutuzumab viene somministrato tramite infusione endovenosa nell'arco di diverse ore e sotto la supervisione di un medico esperto nell'utilizzo di simili farmaci e di trattamenti antineoplastici di questo tipo. La posologia del principio attivo verrà determinata dallo specialista su base individuale per ciascun paziente, in funzione del tipo di tumore che si deve trattare e dalla risposta del paziente allo stesso trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento L'Obinutuzumab può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Le donne in gravidanza, quelle che ne stanno pianificando una o quelle che potrebbero essere incinte devono necessariamente informare il medico della loro condizione. Con questa figura sanitaria si potranno quindi valutare i benefici attesi dalla terapia e i possibili rischi per il bambino correlati all'assunzione dell'obinutuzumab. Per tutta la durata della terapia con obinutuzumab e per almeno 18 mesi dopo il suo termine è necessario utilizzare efficaci mezzi contraccettivi per prevenire l'insorgenza di gravidanze. Poiché il principio attivo viene escreto in piccole quantità nel latte materno, è necessario evitare l'allattamento al seno per tutta la durata del trattamento e per i 18 mesi successivi all'interruzione della terapia con il principio attivo.