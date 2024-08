Obesità infantile: come combatterla

In gran parte dei paesi industrializzati, l'obesità infantile è considerata una vera e propria piaga sociale, sintomo di profondi disequilibri tra dieta e stile di vita, nonché maggior fattore predisponente all'obesità in età adulta, patologie dismetaboliche, invalidità e morte premature. In questo breve ma esplicativo articolo cercheremo di capire meglio quali sono gli elementi che possono indurre l'obesità infantile, come prevenirli ed eventualmente porvi rimedio. Shutterstock

Come trattare l’obesità infantile? Il trattamento per l'obesità infantile deve tenere conto anzitutto dell'età del bambino e l'eventuale presenza di altre condizioni mediche. Generalmente, la terapia include due elementi determinanti: miglioramento delle abitudini alimentari; aumento del livello di attività fisica. In alcuni paesi del mondo, ma solo in determinate circostanze (rare), il trattamento può includere la prescrizione di alcuni farmaci o interventi chirurgici finalizzati alla perdita di peso. Il successo nella dietoterapia e nella terapia comportamentale dell'obesità infantile dipende in gran parte dall'impegno dei genitori nell'aiutare il proprio figlio ad affrontare questi cambiamenti . Come migliorare le abitudini alimentari nel bambino obeso? Non dimentichiamo che la scelta, l'acquisto e la preparazione degli alimenti sono interamente responsabilità dei genitori. A tal proposito, anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Ecco alcuni utilissimi consigli: Dai la priorità alla verdura, all'inizio di ogni pasto; Utilizza la frutta come "alimento dolce", eliminando snack e dolciumi vari; Per lo stesso principio, utilizza spremute e centrifugati al posto delle bevande dolci; Riduci i cibi pronti e, eventualmente, impara a cucinare! Non è necessario diventare molto bravi, ma è sufficiente apprendere le nozioni di base per produrre un pasto normale; Prediligi l'acquisto di alimenti semplici e leggeri; ad esempio, meglio pane magro fresco piuttosto che grissini, crackers, taralli ecc. Oppure meglio una bistecca di pollo anziché una salsiccia. E ancora, meglio un filetto di pesce piuttosto che una cotoletta; Evita il fast food. La maggior parte delle proposte è ricca di grassi e calorie; Consuma i pasti con convivialità in famiglia; Non mangiare mai davanti alla TV, al computer, a un videogioco o al cellulare; ciò può portare a mangiare velocemente e a ridurre la consapevolezza; Servi porzioni di dimensioni adeguate. I bambini hanno fabbisogni energetici più ridotti degli adulti; Non demonizzare l'attitudine a lasciare il cibo nel piatto, se è per aver raggiunto la sazietà; Quando mangi fuori, le porzioni del ristorante sono spesso troppo grandi. Come aumentare l'attività fisica nei bambini obesi? Un aspetto fondamentale al raggiungimento e al mantenimento di un peso adeguato, soprattutto per i bambini, è l'attività fisica. L'esercizio motorio consuma calorie, rafforza ossa e muscoli, e aiuta i bambini a dormire bene la notte e a rimanere vigili durante il giorno . Inoltre, le buone abitudini acquisite durante l'infanzia aiutano a mantenere un peso sano in età adulta. Per aumentare il livello di attività di un bambino obeso si possono seguire i seguenti tre consigli: Diminuisci il tempo di fronte ai monitor. TV, computer, tablet o smartphone dovrebbero essere limitati a non più di due ore al giorno per i bambini di età > 2 anni. I bambini di età < 2 anni non dovrebbero rimanerci affatto; Concentrati più sul gioco attivo che sul movimento in sé. I bambini dovrebbero essere moderatamente attivi per almeno un'ora al giorno. L'obiettivo è farli muovere! Le attività di gioco libero, come nascondino, salto della corda, guardie e ladri, palla avvelenata, un-due-tre-stai là ecc. sono eccellenti soluzioni; Scopri cosa piace al bambino. Qualsiasi attività può richiedere movimento; basta interessarsi!

Obbiettivi ragionevoli del trattamento per l’obesità infantile Trattamento per bambini con BMI tra l'85° e il 94° percentile (sovrappeso) Come suggerisce anche l'American Academy of Pediatrics, i bambini di età > 2 anni e in sovrappeso dovrebbero essere inseriti in un programma di mantenimento del peso – non di dimagrimento – per rimediare all'eccesso adiposo assicurando al tempo stesso la crescita dell'organismo. Ciò si traduce nella normalizzazione del percentile riferito al peso, mentre continua ad aumentare quello della lunghezza. Trattamento per bambini con BMI ≥ 95° percentile (obesità) I bambini dai 6 agli 11 anni il cui peso rientra nella categoria dell'obesità potrebbero essere incoraggiati ad una graduale perdita di peso (≤ a 0,5 chilogrammi al mese) previa modifica delle abitudini alimentari e aumento dell'attività motoria generale. I bambini più grandi e gli adolescenti obesi o gravemente obesi potrebbero aspirare ad un calo ponderale più significativo (fino a 1 kg a settimana).