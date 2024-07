Obbligo vaccinale: cos'è? Cosa potrebbe succedere in caso di abolizione?

Cos'è l'obbligo vaccinale? L'obbligo vaccinale riguarda tutti i minori tra 0 e 16 anni (compresi i minori stranieri non accompagnati) che devono essere vaccinati, pena l'esclusione da asilo nido e scuola d'infanzia. Tale obbligo al vaccino per poter essere ammessi all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, venne introdotto con una legge del 2017, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", nota come Legge vaccini o legge Lorenzin, dal nome dell'allora ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.

Quali sono i vaccini contenuti nell'obbligo vaccinale? anti-poliomielitica

anti-difterica

anti-tetanica

anti-epatite B

anti-pertosse

anti-Haemophilus influenzae tipo b

anti-morbillo

anti-rosolia

anti-parotite

anti-varicella Gli ultimi quattro con revisione triennale in funzione delle tendenze epidemiologiche.

Cosa prevede l'obbligo vaccinale? L'obbligo vaccinale prevede che tutti i vaccini elencati siano obbligatori fino ai 16 anni di età e vengano somministrati gratuitamente. Quello contenuto nella legge Lorenzin del 2017 è un requisito necessario per poter accedere ad asili nido e scuole dell'infanzia. Per la scuola primaria o di livello successivo, ci sono delle eccezioni. I bambini e i ragazzi che non sono stati vaccinati per le malattie elencate nella legge del 2017, possono infatti accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma devono seguire il percorso dell'Asl per effettuare le vaccinazioni mancanti. Chi non rispetta l'obbligo vaccinale può incorrere in una sanzione amministrativa che va dai 100 ai 500 euro.

Chi è esonerato dall'obbligo vaccinale? Bambini e ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale,

bambini con condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni