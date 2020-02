Nuovo Coronavirus: Contagi e Norme da Seguire

Introduzione Nomi e Sigle: un po' di chiarezza Il nuovo coronavirus, Novel Coronavirus, Coronavirus di Wuhan o 2019 nCoV è il virus respiratorio protagonista dell'attuale epidemia diffusasi a partire dalla Cina e che ora interessa diversi Paesi del mondo. Attualmente, al nuovo coronavirus è stato assegnato il nuovo nome di SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), in quanto il virus è stato identificato da un team di esperti come strettamente correlato a quello che provocò l'epidemia di SARS, ossia il SARS-CoVs. Quando si parla di Covid-19, invece, si fa riferimento alla sindrome respiratoria provocata dal nuovo Coronavirus o SARS-CoV-2 che dir si voglia. Si ricorda, tuttavia, che la famiglia dei coronavirus è estremamente vasta e comprende al suo interno numerosissimi tipi di virus. Per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Coronavirus: Cos'è? Contagio e Sintomi

Contagi in Italia Situazione Contagi di Nuovo Coronavirus in Italia I primi due casi accertati di infezione da nuovo Coronavirus in Italia sono stati registrati a Roma e risalgono al 30 Gennaio 2020. Dopodiché, ulteriori nuovi casi sono stati individuati ed in seguito accertati anche in altre regioni. Per informazioni più dettagliate e sempre aggiornate in merito all'andamento dei contagi in Italia, si consiglia di far riferimento a quanto riportato nella sezione "Covid-19 - Situazione in Italia e nel mondo" sul sito dedicato al Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute. Nota: è opportuno precisare che la maggior parte delle persone colpite dall'infezione da nuovo Coronavirus guarisce. Al momento, è stato stimato che a livello mondiale il tasso di mortalità è di circa il 2%. Per fare un paragone con le gravi epidemie scatenate da altri tipi di coronavirus, ricordiamo che la letalità della SARS è pari al 9,6% dei casi e quella della MERS è pari al 34% dei casi.

Norme da Seguire e Misure Urgenti da Adottare Comportamenti e Norme da Seguire nei Paesi Italiani con casi di Contagio e Decreto Legge emanato dal Consiglio Straordinario dei Ministri Al 23 Febbraio 2020, in seguito al consiglio straordinario dei ministri tenutosi in questi giorni, è stato varato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. La fonte delle informazioni di seguito riportate è il Ministero della Salute. Il decreto prevede una serie di norme e comportamenti da seguire con lo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore diffusione di 2019 nCoV in Italia. Il testo specifica che "nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica ". Il decreto legge appena emanato, inoltre, specifica anche l'adozione di tutte le seguenti misure nei paesi e nei luoghi in cui siano stati accertati casi d'infezioni da nuovo Coronavirus: Divieto di allontanamento e di accesso dal/al Comune o dall'/all'area interessata;

Sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;

Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole e dei viaggi d'istruzione; Nota: in Veneto, nelle aree interessate è stata disposta anche la chiusura delle università dal 22 Febbraio 2020. Sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;

Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente , per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ; Nota: chi non informa il Servizio di Sanità Pubblica della propria azienda sanitaria di aver viaggiato nelle zone a rischio negli ultimi 14 giorni è sanzionabile . Sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie d'impresa e chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;

Possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale ;

Limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe. Il decreto, inoltre, introduce la facoltà per le autorità competenti di adottare ulteriori misure di contenimento - anche se differenti da quelle sopra elencate - per prevenire la diffusione del virus. "L'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente o il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni". Il testo del nuovo decreto legge, infine, prevede che il Prefetto - previa informazione del Ministro dell'Interno - possa avvalersi delle forze di polizia e, se necessario, delle forze armate per assicurarsi dell'esecuzione delle misure contenitive. Per garantire che le misure vengano eseguite, il decreto stabilisce che chi non rispetta le misure di contenimento è punito penalmente ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.