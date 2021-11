Nuovo Coronavirus: Contagi e Norme da Seguire

Si ricorda, tuttavia, che la famiglia dei coronavirus è estremamente vasta e comprende al suo interno numerosissimi tipi di virus. Per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato:

Attualmente, al nuovo coronavirus è stato assegnato il nuovo nome di SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), in quanto il virus è stato identificato da un team di esperti come strettamente correlato a quello che provocò l'epidemia di SARS, ossia il SARS-CoVs.

I sintomi provocati dell'infezione da nuovo Coronavirus possono essere lievi e limitarsi a quelli delle comuni infezioni delle vie respiratorie come raffreddore , mal di gola , febbre , tosse , ecc., oppure possono evolvere verso un quadro più severo, portando in alcuni individui alla comparsa di polmonite e conseguente insufficienza respiratoria acuta. Possono altresì manifestarsi perdita del senso dell'olfatto e alterazioni del senso del gusto .

Per informazioni più dettagliate e sempre aggiornate in merito all'andamento dei contagi in Italia, si consiglia di far riferimento a quanto riportato nella sezione "Covid-19 - Situazione in Italia" sul sito dedicato al Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute .

I primi due casi accertati di infezione da nuovo Coronavirus in Italia sono stati registrati a Roma e risalgono al 30 Gennaio 2020. Dopodiché, ulteriori nuovi casi sono stati individuati ed in seguito accertati anche in altre regioni.

In data 12 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge (DL) contenente misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla crescente diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 da esso indotta.

In data 31 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri si è riunito ed ha approvato un nuovo Decreto Legge (DL) contenente misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Più nel dettaglio, alla luce dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di avanzamento del piano vaccinale, con il nuovo decreto si introducono modifiche ai parametri di ingresso nelle "zone colorate", secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

In data 17 maggio, il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Entrando più nel dettaglio, fermo restando l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021 l'ordinanza determina che, nelle zone bianche, cessa l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale o in cui si verificano assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie e in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario .

Decreto Legge 22 luglio 2021

In data 22 luglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato quanto previsto dal nuovo Decreto Legge. Vengono introdotte novità sulla suddivisione dell'Italia in zone e sulla Certificazione verde Covid-19, oltre che indicazioni sul prolungamento dello stato di emergenza che viene prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Il testo integrale del nuovo DL è consultabile cliccando qui. Di seguito, invece, sono riportati i punti principali (fonte: Sito Ufficiale del Ministero della Salute dedicato al Nuovo Coronavirus).

Suddivisione in Zone e Livelli di Rischio

Il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome non sarà più l'incidenza dei contagio, benché tale parametro resti comunque in vigore. Dal primo agosto, infatti, i due parametri principali per la determinazione della suddivisione in zone di diverso colore saranno:

Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;

per pazienti affetti da Covid-19; Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Certificazione verde Covid-19

A partire dal 6 agosto 2021 sarà necessario possedere la certificazione verde per lo svoglimento di alcune attività. Tale certificazione (anche nota come green pass) deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino, oppure di essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca.

Le attività per le quali il possesso della certificazione verde diviene obbligatorio, sono:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici.

La Certificazione verde non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Sanzioni

Come si legge dal sito del Ministero della Salute "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni".

Eventi Sportivi

Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, così come per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Svolgimento di Spettacoli Culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.