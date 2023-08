Anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine dello stato di pandemia, ciò non significa che SARS-CoV-2 e la COVID-19 siano scomparsi. In questo momento, infatti, ci troviamo in un periodo in cui vi è una convivenza con il virus e le sue varianti che vengono costantemente monitorate. In questi ultimi giorni, sta facendo parlare di sé una nuova variante sottoposta a monitoraggio - quindi, inserita nel gruppo delle cosiddette VUM, Variants Under Monitoring - sia dall'OMS che dall'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control - Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie). Vediamo perché. Shutterstock

Variante Pirola o BA.2.86: che cos'è? Pirola - o, più correttamente, BA.2.86 - è la nuova variante di SARS-CoV-2 - virus responsabile della malattia respiratoria nota come COVID-19 - sottoposta a monitoraggio a partire dalla seconda metà di agosto. Benché siano necessari ulteriori approfondimenti per identificarne nel dettaglio il genoma, si suppone che Pirola possa essere una lontana discendente della sottovariante Omicron 2 (BA.2).

Perché è sotto monitoraggio? Come si legge in uno dei report settimanali rilasciati dall'OMS, la variante BA.2.86 è stata classificata come variante sotto monitoraggio in quanto presenta un grandissimo numero di mutazioni sul gene che codifica per la proteina Spike, una proteina sfruttata dal virus per penetrare all'interno delle cellule dell'ospite e infettarle. Più precisamente, l'OMS parla di oltre 30 mutazioni; ma negli ultimi giorni alcune fonti riportano oltre 40 mutazioni individuate.

Dove è stata segnalata la variante Pirola? La prima segnalazione della nuova variante Pirola (BA.2.86) risale alla fine del mese di luglio, in Danimarca. In seguito, nuove segnalazioni sono arrivate da Regno Unito, Israele, Stati Uniti e Sud Africa, ma senza collegamenti epidemiologici noti a una fonte comune. La variante, inoltre, è stata segnalata nelle acque reflue di Svizzera e Thailandia. Alla quarta settimana di agosto 2023, i Paesi in cui la variante Pirola è stata segnalata erano a quota 10. Al momento, non si hanno dati sulla sua presenza in Italia. L'aumento di casi di infezione da SARS-CoV-2 nella nostra Penisola, pertanto, non sembrano essere collegati alla nuova variante Pirola. Tuttavia, non è da escludere la possibilità che BA.2.86 possa essere segnalata anche qui nei prossimi gironi o mesi.

Variante Pirola sintomi: quali sono? Benché, come appena detto, in Italia la nuova variante BA.2.86 non sia ancora stata segnalata, dai pochi dati attualmente disponibili sembra che l'infezione da essa indotta si possa manifestare con una sintomatologia simile a quella dell'influenza con febbre a 38°C che permane per qualche giorno, mal di testa e forte raffreddore.

Perché preoccupa? Al momento non vi è alcuna prova che le numerose mutazioni riscontrate in BA.2.86 possano determinare modificazioni nella trasmissibilità, nella capacità di fuga immunitaria o nella capacità di provocare una forma di COVID-19 più grave rispetto alle altre varianti e sottovarianti. Nonostante ciò, sono proprio queste mutazioni ad aver fatto sì che la variante Pirola fosse posta sotto una particolare attenzione e classificata come VUM. Benché vi sia un certo grado di incertezza a riguardo, infatti, si pensa che le svariate mutazioni rilevate a carico della proteina Spike possano influire sulla contagiosità della nuova variante BA.2.86, incrementandola. Tuttavia, ulteriori approfondimenti e ricerche sono necessari per poter confermare una simile ipotesi. La situazione, perciò, resta in evoluzione .