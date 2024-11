Tuttavia, l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito puntualizza sull' uso non appropriato del nome "Kawasaki" , in quanto capace di generare confusione con la sindrome di Kawasaki, malattia che nulla ha a che vedere con il norovirus.

Questo ceppo di norovirus si è guadagnato il nome di "Kawasaki" in quanto è stato rilevato per la prima volta proprio a Kawasaki, in Giappone, nel 2014.

Ad ogni modo, l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito precisa che al momento non vi sono indicazioni che possano far pensare che GII.17 possa causare una malattia più severa rispetto ad altri ceppi circolanti o circolanti nei precedenti anni.

Secondo i dati rilasciati dall'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito (o UKHSA, da UK Health Security Agency), il 70% dei casi di norovirus registrati nel Regno Unito sono attribuiti al genogruppo 2 (GII) e il genotipo riscontrato più di frequente è il GII.17 (67%). È proprio questo genotipo ad essere definito, benché impropriamente, come "ceppo Kawasaki".

Durante la stagione autunno-inverno 2024/2025, il ceppo definito "Kawasaki" sta facendo parlare di sé soprattutto nel Regno Unito, dove si sta diffondendo in maniera molto rapida fra la popolazione facendo registrare un numero di casi insolitamente elevato per questo periodo dell'anno.

La trasmissione del norovirus avviene per via oro-fecale , quindi avviene nel momento in cui il patogeno - proveniente da feci o vomito infetti o da superfici contaminate - viene ingerito.

Il medico va subito contattato anche nel caso in cui i sintomi compatibili con l'infezione da norovirus si manifestano in bambini piccoli .

Generalmente, il norovirus Kawasaki, così come il norovirus in generale, può essere curato a casa; tuttavia, se i sintomi peggiorano (ad esempio, grave mal di testa o mal di stomaco intenso), si protraggono nel tempo (ad esempio, vomito oltre i 2 giorni) o insorgono nuove manifestazioni (ad esempio, sangue nelle feci o emottisi ), è necessario contattare immediatamente il medico o i soccorsi sanitari .

Nel caso in cui si vada incontro ad un'infezione da norovirus o si abbia il sospetto di averla contratta in quanto si manifestano sintomi ad essa compatibili, è necessario:

Come prevenire l'infezione?

Naturalmente, oltre ad adottare i giusti comportamenti per favorire la guarigione dalla gastroenterite da norovirus, è necessario adottare tutte le strategie preventive del caso per evitare o comunque limitare al massimo il rischio di diffondere l'infezione. Per questa ragione è necessario, se ci si sente poco bene, evitare di frequentare luoghi pubblici e affollati, così come evitare di far visita a persone fragili al fine di evitare di trasmettergli l'infezione.

Inoltre, dal momento che il virus si trasmette per contatto diretto con vomito, feci o superfici contaminate, appare chiaro quando l'igiene - personale e degli ambienti in cui si vive - rivesta un ruolo di fondamentale importanza; per questa ragione è bene:

Mentre si manifestano i sintomi e per almeno 48 ore dopo il termine degli stessi, evitare di preparare alimenti e pasti per altre persone ;

; Pulire accuratamente la casa e gli ambienti in cui si soggiorna utilizzando prodotti detergenti e disinfettanti che siano efficaci nell'eliminare il virus (avendo cura di usare prodotti adatti a questo scopo ed evitando rimedi della nonna di dubbia utilità ed efficacia);

la casa e gli ambienti in cui si soggiorna utilizzando prodotti detergenti e disinfettanti che siano efficaci nell'eliminare il virus (avendo cura di usare prodotti adatti a questo scopo ed evitando rimedi della nonna di dubbia utilità ed efficacia); Lavare spesso le mani con acqua e sapone evitando di toccare naso, bocca e occhi con le mani sporche, a maggior ragione dopo essere stati a contatto con persone che hanno l'infezione da norovirus, dopo aver frequentato luoghi pubblici e/o usato mezzi di trasporto pubblici, prima di preparare pasti e prima di mangiare;

evitando di toccare naso, bocca e occhi con le mani sporche, a maggior ragione dopo essere stati a contatto con persone che hanno l'infezione da norovirus, dopo aver frequentato luoghi pubblici e/o usato mezzi di trasporto pubblici, prima di preparare pasti e prima di mangiare; Prima di preparare pasti, lavare accuratamente i prodotti freschi e pulire e disinfettare tutte le superfici prima della cottura degli alimenti (naturalmente, utilizzando prodotti idonei per questo tipo di impiego).

Nota : l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito segnala che il norovirus non viene eliminato dai gel lavamani a base di alcol , pertanto, anche se possono rivelarsi utili nei casi in cui non si hanno a disposizione acqua e sapone, è bene tenere in considerazione questo aspetto e non affidarsi solo all'uso di questo tipo di prodotti per scongiurare il rischio di diffondere o contrarre l'infezione da norovirus Kawasaki e norovirus in generale.

