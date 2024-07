Non riuscire a dimagrire ha cause genetiche?

Perché non dimagrire può essere genetico?

Ciò che rende difficoltosa la perdita di peso è uno squilibrio nel dispendio energetico, ossia quando le calorie assunte con l'alimentazione superano quelle spese con l'attività fisica e il metabolismo a riposo. Tuttavia, potrebbe esserci anche una causa genetica, legata a una variante del gene SMIM1, che predispone al sovrappeso e all'obesità.

Questa variante è associata a una riduzione del dispendio energetico a riposo, che si traduce in circa il 60-70% del dispendio energetico totale. I portatori di questa variante hanno solitamente un peso più elevato e chili in eccesso, in quanto consumano meno energia a riposo.