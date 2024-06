Nodulo solitario polmonare: cosa è, cause e quando preoccuparsi

La diagnosi è spesso accidentale e la diagnosi arriva allo 0,2% delle radiografie del torace e intorno all' 1% delle scansioni TC . Il nodulo rappresenta, più comunemente, un tumore benigno , come un granuloma o un amartoma , ma in circa il 20% dei casi rappresenta un cancro maligno , soprattutto negli anziani e nei fumatori. Il 10 al 20% dei pazienti affetti da cancro ai polmoni viene diagnosticato in questo modo. Se il paziente ha una storia di fumo, o il nodulo sta crescendo, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori accertamenti diagnostici e la resezione chirurgica.

La causa più importante da escludere è qualsiasi forma di cancro ai polmoni , comprese le forme rare come il linfoma polmonare primario, il tumore carcinoide e le metastasi solitarie al polmone (le sedi più comuni del tumore primario non riconosciuto sono melanomi , sarcomi o cancro ai testicoli ). I tumori benigni del polmone comprendono amartomi e condromi .

Non tutte le macchie radiologiche sono noduli polmonari solitari; possono essere confuse con la proiezione di una struttura della parete toracica o della pelle , come un capezzolo , una frattura costale in via di guarigione, o con la strumentazione da monitoraggio elettrocardiografico.

Diagnosi

Un workup diagnostico può includere una varietà di scansioni e biopsie.

Definizione

La densità nodulare viene utilizzata per distinguere tumori polmonari più grandi, infiltrati più piccoli, o masse con altre caratteristiche concomitanti. Spesso si utilizza la seguente definizione radiologica: singola lesione del polmone completamente circondata da tessuto polmonare funzionale con un diametro inferiore a 3 cm e senza polmonite associata, atelettasia (collasso polmonare) o linfoadenopatie (linfonodi ingrossati).

TAC

Per i noduli rilevati incidentalmente alla TAC, le linee guida della Fleischner Society sono riportate nella tabella seguente. Per più noduli, la gestione si basa sul nodo più sospetto. Queste linee guida non si applicano allo screening del cancro del polmone, ai pazienti con immunosoppressione o ai pazienti con cancro primario noto.

Noduli solidi





<6mm (<100mm3) 6–8mm (100–250mm3) >8mm (>250mm3) Nodulo singolo Basso rischio Nessuna routine di follow-up TC dopo 6-12 mesi, quindi considerare TC dopo 18-24 mesi Considerare la TC a 3 mesi, la PET-CT o la biopsia Alto rischio Facoltativamente, TC dopo 12 mesi TC dopo 6–12 mesi, poi dopo 18–24 mesi Noduli multipli Basso rischio Nessuna routine di follow-up TC dopo 3-6 mesi, quindi considerare TC dopo 18-24 mesi Alto rischio Facoltativamente, TC dopo 12 mesi TC dopo 3–6 mesi, poi dopo 18–24 mesi

Noduli subsolidi Dimensione totale <6mm (<100mm3) Dimensione totale >6mm (>1003) Nodulo singolo Opacità del vetro graffiato Nessuna routine di follow-up TC dopo 6-12 mesi per verificare se persistente, poi dopo 2 anni e poi altri 2 anni Parte solida Nessuna routine di follow-up TC dopo 6-12 mesi: Se invariato e la componente solida rimane <6 mm: TC annuale per 5 anni. Componente solida ≥6mm: altamente sospetta Noduli multipli TC dopo 3-6 mesi. Se stabile, considerare la TC dopo 2 anni e poi altri 2 anni. TC dopo 3–6 mesi, poi dopo 18–24 mesi

Non è stato dimostrato che scansioni TC più frequenti di quelle raccomandate migliorino i risultati, ma aumenteranno l'esposizione alle radiazioni e ci si può aspettare che l'assistenza sanitaria non necessaria renda il paziente ansioso e incerto.

Scansione PET

Se esiste un rischio intermedio di malignità, è appropriato (se disponibile) un ulteriore imaging con tomografia a emissione di positroni (PET). Può essere eseguita contemporaneamente come una scansione TC sotto forma di PET-CT. Circa il 95% dei pazienti con un nodulo maligno avrà una PET anomala, mentre circa il 78% dei pazienti con un nodulo benigno apparirà normale alla PET (questa è la sensibilità e specificità del test). Pertanto,, una scansione PET anomala rileverà in modo affidabile il cancro, ma possono essere visualizzati molti altri tipi di noduli (infiammatori o infettivi, per esempio). Se il nodulo ha un diametro inferiore a un centimetro, le scansioni PET vengono spesso evitate, a causa dell'aumento del rischio di risultati falsamente normali. Le lesioni cancerose, di solito, hanno un metabolismo elevato sulla PET, come dimostrato dal loro elevato assorbimento di FDG (uno zucchero radioattivo).

Altre immagini

Altre potenziali forme di imaging medico dei noduli polmonari includono la risonanza magnetica (MRI) o la tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT).

Istopatologia

Per i casi abbastanza sospetti da richiedere una biopsia, è possibile ottenere piccole campionature mediante aspirazione con ago sottile o la broncoscopia. Anche le biopsie transtoraciche percutanee guidate da TC si sono rivelate molto utili nella diagnosi di SPN.

In casi selezionati, i noduli possono anche essere campionati attraverso le vie aeree mediante broncoscopia o attraverso la parete toracica mediante agoaspirato (che può essere eseguito sotto guida TC). L'aspirazione con ago può recuperare solo gruppi di cellule per la citologia e non un cilindro di tessuto o una biopsia, precludendo la valutazione dell'architettura del tessuto. In teoria, ciò rende più difficile la diagnosi di condizioni benigne, sebbene siano stati riportati tassi superiori al 90%. Le complicanze di quest'ultima tecnica comprendono l'emorragia polmonare e la perdita d'aria nello spazio pleurico tra il polmone e la parete toracica (pneumotorace). Tuttavia, non tutti questi casi di pneumotorace necessitano di un trattamento con un tubo toracico.

Escissione

Laddove l'esame indichi un alto rischio di cancro, l'escissione può essere eseguita mediante toracotomia o chirurgia toracoscopica videoassistita, che può anche confermare la diagnosi mediante esame microscopico.