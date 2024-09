Noduli al seno: cosa sono? Quando preoccuparsi e cosa fare

Per allontanare i dubbi e differenziare le lesioni benigne da quelle maligne, quindi per escludere la presenza di un nodulo mammario di origine neoplastica, è sempre indicato rivolgersi a uno specialista, che prescriverà una serie di accertamenti utili a identificarne la natura.

I noduli del seno sono un segnale da non sottovalutare , ma che non deve destare eccessiva preoccupazione: nel 90% dei casi si tratta, infatti, di formazioni nodulari benigne, come fibroadenomi e cisti .

La presenza di un nodulo mammario riconosce molte cause: spesso, si tratta di fibroadenomi, infiammazioni di varia natura o alterazioni fibrocistiche non maligne; anche se molto temuta, la possibilità che un nodulo si riveli un cancro al seno è molto bassa.

I noduli al seno possono essere distinti in lesioni benigne e tumori maligni . Queste formazioni sono riscontrabili alla palpazione o all'autoesame della mammella e, in alcuni casi, sono visibili ad occhio nudo.

Il dolore al seno non è, invece, un sintomo rilevante, in quanto il tumore al seno resta indolente nella maggior parte dei casi; tuttavia, è meglio riferirlo al medico per ricevere rassicurazione.

Quali esami per la diagnosi?

Non di rado, le caratteristiche cliniche delle patologie benigne e maligne si sovrappongono, tanto che, in genere, è necessario sottoporsi a una serie di accertamenti clinici utili a identificarne con maggior sicurezza la natura.

La scoperta di un nodulo mammario richiede un percorso diagnostico standardizzato, che va dall'anamnesi all'esame obiettivo, dagli studi di diagnostica per immagini fino alle analisi istologiche.

Le indicazioni per tali accertamenti specialistici dipendono dall'età della paziente e, soprattutto, dai dati riscontrati durante la visita senologica. La diagnosi da escludere è quella di cancro della mammella.

Anamnesi

La raccolta dei dati anamnestici circa il disturbo in atto deve indagare da quanto tempo è presente il nodulo al seno o se tende a ripresentarsi e scomparire periodicamente. Durante questa fase, la paziente dovrà riferire al medico l'eventuale riscontro di masse precedenti e l'esito della loro valutazione.

L'anamnesi patologica remota deve comprendere i fattori di rischio per il carcinoma mammario, tra cui diagnosi di cancro della mammella pregressa e radioterapia nella regione del torace prima dell'età di 30 anni (es. trattamento di un linfoma di Hodgkin). L'anamnesi familiare deve accertare, invece, la presenza di casi di cancro al seno in una parente di 1° grado (madre, sorella o figlia).

La valutazione deve determinare se è presente una secrezione mammaria (chiara, lattescente o ematica) e il manifestarsi di sintomi che possano far sospettare un cancro avanzato (es. perdita di peso, malessere e dolore osseo).

Esame obiettivo

L'esame diretto del seno (visita senologica) è incentrato sull'osservazione e sulla palpazione della mammella e dei tessuti vicini. Il riscontro al tatto di un nodulo ne rivelerà le dimensioni, la dolorabilità, la consistenza (ossia dura o morbida, liscia o irregolare) e la mobilità (se può essere spostato con la punta delle dita o se risulta saldato alla pelle o alla parete toracica).

Durante la valutazione, la ghiandola mammaria viene ispezionata alla ricerca di alterazioni nella regione in cui è presente il nodulo o la massa, come eritema, esagerazione dei normali segni cutanei, linfedema (cute a buccia d'arancia) e secrezione dal capezzolo. Le regioni ascellari, sopraclaveari e sottoclaveari sono palpate alla ricerca di masse e adenopatia.

Accertamenti più approfonditi

A seconda del giudizio del medico, in presenza di un nodulo al seno può essere indicata l'esecuzione di:

Ecografia mammaria : esame a ultrasuoni che serve ad esaminare le strutture del seno e permette di differenziare i noduli di consistenza solida da quelli liquidi, come le cisti.

: esame a ultrasuoni che serve ad esaminare le strutture del seno e permette di differenziare i noduli di consistenza solida da quelli liquidi, come le cisti. Mammografia: è una radiografia della mammella utile a individuare lesioni anche molto piccole, micro-calcificazioni o altri segni indiretti di un tumore. Il seno viene compresso con un'apposita apparecchiatura e i raggi X, attraversando i tessuti mammari, imprimono l'immagine radiografica su una lastra (o nel computer).

Nodulo al seno: quando fare agoaspirato?

Quando l'esito di tali esami è incerto, i noduli al seno che appaiono cistici vengono sottoposti ad agoaspirato (o agocentesi), che consiste nel prelievo di un campione di cellule dalla zona interessata, seguito da uno studio citologico per scoprire la presenza di eventuali alterazioni neoplastiche. Questa procedura si esegue sotto guida ecografica, inserendo un ago sottile nel nodulo sospetto e aspirando il materiale in esso contenuto, il quale verrà sottoposto ad esame istologico.

Quando il campione prelevato presenta striature di sangue, impurità solide e resta di dimensioni invariate dopo l'agocentesi, può essere indicato un prelievo tramite ago-biopsia mammaria seguito dall'indagine citologica, al fine di discriminare ulteriormente la natura della lesione.

I noduli solidi vengono esaminati con la mammografia seguita dalla biopsia radio-guidata, allo scopo di raccogliere con un prelievo locale dei frammenti di tessuto da analizzare al microscopio e consentire un'analisi più dettagliata della lesione.

Altra indagine che permette di ottenere informazioni utili per differenziare i caratteri dei noduli al seno è la risonanza magnetica mammaria. Quest'indagine è indicata quando la struttura mammaria appare complessa alle altre indagini di visualizzazione (come ecografia e mammografia) o sia necessario visualizzare nel dettaglio alcune immagini ritenute sospette.