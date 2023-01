Noce moscata: quando può diventare pericolosa e in che modo?

La noce moscata è una spezia dalla tradizione millenaria, largamente impiegata in cucina, per preparare numerose ricette, dalla besciamella al purè di patate, dalle zuppe ai ripieni per carni e paste fresche. Il suo sapore particolare, infatti, è in grado di conferire ai piatti una nota caratteristica. Tuttavia, se impiegata in dosi eccessive e in modo scorretto, può essere nociva per l'organismo e causare conseguenze negative sulla salute.

Noce moscata, origine

La noce moscata è una spezia molto utilizzata in tutto il mondo, Italia inclusa, che si ricava dai semi della pianta Myristica fragrans. Si tratta di un albero tropicale sempreverde della famiglia Myristicacea, originario delle isole Molucche in Indonesia, oggi molto diffuso non solo in Indonesia, ma anche in altre zone tropicali, come le Antille, la Malesia e l'isola di Grenada.

I frutti della pianta, che per la forma richiamano le albicocche, racchiudono al loro interno dei semi, da cui si ricava la noce moscata. I semi vengono decorticati: il tegumento che li avvolge viene tolto e va a costituire il macis, un'altra spezia, mentre i semi decorticati costituiscono la noce moscata vera e propria.

La noce moscata è utilizzata da millenni nelle cucine di tutto il mondo: dapprima è stata apprezzata e impiegata in Asia e nelle zone tropicali, successivamente è arrivata anche in Europa (secondo le testimonianze a partire dal dodicesimo secolo).

Oggi è protagonista di molti piatti perché è in grado di esaltarne il gusto: grazie al suo sapore caldo-acre è perfetta in abbinamento con ingredienti come selvaggina, latte, formaggio, pasta, patate, spinaci, asparagi, funghi. Viene usata anche per preparare salse, brodi, besciamella, zuppe e minestroni.

In commercio si possono trovare facilmente i semi interi, che vanno grattugiati al momento, direttamente nella preparazione: in questo modo non si rischia di disperdere aromi e proprietà della spezia. In alternativa, si può reperire la polvere, che però è meno pregiata perché ha qualità organolettiche inferiori.