No a Rasoio e Ceretta: Perché Non Depilarsi? 7 Vantaggi di Non Eliminare i Peli

Nonostante l'abitudine sia quasi scontata e l'alto numero di persone che ricorre a rasoio, ceretta o laser, ci sono in realtà molti benefici nel non eliminare i peli . Naturalmente, radersi o fare la ceretta non è pericoloso per la salute , e dipende solo da sé e da cosa si vuol fare dei propri peli, ma pensare ai pro, senza conoscere i contro potrebbe far riconsiderare la routinaria depilazione settimanale.

Per capire quali siano le dimensioni della questione: uno studio condotto nel 2016 e pubblicato su Jama Dermatology ha evidenziato che quasi l'84% delle donne si radeva i peli pubici (Rowen TS, Gaither TWet al. Pubic Hair Grooming Prevalence and Motivation Among Women in the United States. JAMA Dermatol. 2016;152(10):1106–1113).

La depilazione con il rasoio è noto si sia diffusa dall'inizio del 1900, quando divenne comune per le donne depilarsi le ascelle (nota: in realtà, pare che questo rituale risalga ad un'epoca ben più remota, cioè dai tempi degli uomini delle caverne). Da allora, la rimozione dei peli superflui è diventata una pratica sempre più comune e può essere affrontata con varie tecniche: si va dal rasoio alle creme depilatorie , passando alle alternative rappresentate dalla ceretta e dall' epilatore elettrico o agli innovativi metodi che sfruttano la fototermolisi selettiva, cioè laser e luce pulsata .

Ciò che spesso non si considera sono alcuni sorprendenti vantaggi nel NON depilarsi che potrebbero far ripensare alle proprie abitudini.

Le ragioni per cui si rimuovono i peli possono essere diverse: la maggior parte delle persone si rade per motivi estetici o come forma di "manutenzione generale", in preparazione ad una gita al mare o per l'intimità.

Il desiderio di rimuovere i peli superflui , di solito, inizia durante l'adolescenza e non si ferma mai: che si tratti di peluria su viso, ascelle, gambe, inguine o altre parti del corpo, molte donne e uomini desiderano liberarsene. Esistono molti modi diversi per rimuovere i peli superflui, ma pochissimi metodi li eliminano permanentemente.

A prescindere dal fatto che non esistano standard in termini di depilazione e ciascuno è libero di scegliere se eliminare o meno i propri peli, precisiamo sin da ora che l'articolo non approfondisce né una, né l'altra posizione , ma fornisce una panoramica su pro e contro derivanti dalla loro presenza e dalla loro assenza, da un punto di vista biologico e medico .

La rimozione dei peli riscontra opinioni contrastanti e, attualmente, la depilazione è oggetto di accese discussioni sociali e culturali, sia tra chi è pro, sia tra chi è contro. Alcuni considerano il non depilarsi inappropriato e o l'etichettano come un difetto non trascurabile, soprattutto se si vuol essere femminili. Altri considerano i peli come un modo positivo per infrangere gli standard di bellezza e rivendicano la libertà di mostrarsi non depilate/i quando e se lo si desidera. Rihanna, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Cardi B o Gigi Hadid sono solo alcune delle celebrità a favore della libertà di non depilarsi, sottolineando la propria libera scelta con la pubblicazione di foto e l'uso di hashtag quali #embraceyourhair e #freebeauty .

I peli sono visti spesso come poco igienici , ma, in realtà, non dovrebbero essere considerati con l'accezione di "superflui", per il semplice fatto che la loro presenza:

La tecnica di depilazione o epilazione più adatta alle proprie esigenze andrebbe scelto, infatti, in base alle caratteristiche dei peli e della cute . In tal senso, un aiuto può essere fornito dal medico a cui rivolgersi per conoscere le controindicazioni per il proprio tipo di pelle e capire se esiste una "predisposizione" a sviluppare reazioni avverse al metodo per il quale si è più propensi. Senza sottovalutare, poi, che in presenza di una delle seguenti condizioni, i peli si possono eliminare solo dopo aver consultato un medico : eczema , ferite, infiammazioni della pelle, quali follicolite e vene varicose , immunità ridotta della pelle (ad es. a seguito di diabete mellito ), gravidanza, malattia di Raynaud, emofilia , candida o immunodeficienza .

Prima di optare per un metodo per togliere i peli ed inserirlo nella propria routine, è consigliabile rivolgersi al proprio dermatologo . Stesso discorso vale nel caso dovessero sorgere dei dubbi circa l'adeguatezza della depilazione o dell'epilazione per il proprio tipo di pelle in corso d'uso.

La depilazione consente la rimozione dei peli superflui , in modo più o meno duraturo. Sin da ora va specificato che la depilazione rimuove la porzione apicale del pelo , cioè la parte superficiale e visibile oltre l'epidermide, non influenzandone la "vitalità". A differenza dell'epilazione - che estirpa il pelo nella sua interezza - rasoio e creme depilatorie non intervengono sul bulbo pilifero che resta, invece, nella pelle, quindi la ricrescita si verifica dopo circa 2-7 giorni.

Non Depilarsi: 7 Sorprendenti Vantaggi

1. Non depilarsi significa ridurre il rischio di eruzioni cutanee

Le eruzioni cutanee sono un effetto collaterale comune dell'eliminare i peli, che si tratti di abrasioni da rasoio, reazioni allergiche alla crema depilatoria, follicolite irritativa da ceretta o peli incarniti da epilatore. Senza trascurare il fatto che i piccoli tagli causati dalla rasatura possono portare a infezioni come quella da MRSA.

Se non si depilano o strappano i peli, viene mitigato il potenziale sviluppo di questi problemi dermatologici. Allo stesso modo, essendo quelli elencati alcuni dei problemi più comuni per cui si ricorre al consulto dermatologico, si evitano spiacevoli sintomi e la prescrizione di farmaci.

Ad esempio, la follicolite può essere particolarmente dolorosa: effettivamente, il follicolo pilifero s'infetta. Come risultato, si sviluppano protuberanze rosse su tutta l'area rasata o epilata. Purtroppo, se non tende alla risoluzione spontanea, il dermatologo dovrà prescrivere l'applicazione di antibiotici per favorire la guarigione.

2. Non depilarsi le parti intime equivale ad avere una protezione integrata

Si potrebbe non considerare il sesso come un'attività "pericolosa", ma potrebbe esserlo se non si hanno i peli pubici.

Piccola digressione, prima di approfondire la questione: i peli pubici proteggono dagli sfregamenti dovuti alla biancheria intima o agli abiti troppo attillati o l'uso della bicicletta e molte altre situazioni.

Tornando alla questione rapporti sessuali, il fatto che vi siano i peli in prossimità dei genitali aiuta a ridurre l'attrito durante i rapporti sessuali, formando una sorta di "cuscino" protettivo (in pratica, durante la spinta penetrativa, servono ad ammortizzare a livello dell'osso pubico).

Senza trascurare che i peli nelle parti intime creano una barriera, intrappolando batteri ed altri microrganismi potenzialmente patogeni, che possono accedere ai genitali. Al contrario, l'assenza dei peli pubici in combinazione con la compromissione della flora batterica locale può aumentare il rischio di sviluppare infezioni.

Infine, contribuiscono ad una corretta termoregolazione della zona, fornendo, per esempio, calore nei mesi invernali.

A tal proposito, sicuramente si sarà notato che i peli reagiscono al freddo e al caldo: si tratta di un riflesso avviato dal sistema nervoso simpatico quale conseguenza di stimoli nervosi. Il processo biologico è complesso, ma quel su cui si vuol far riflettere è che l'esatta posizione dei peli garantisce un sistema per trattenere calore per tenerci al caldo (pelle d'oca) o cederlo per mantenerci freschi. Ciò significa che i freddi mesi invernali non sono l'unico momento in cui si dovrebbe cestinare il rasoio.

3. Non depilarsi può aumentare l’attrazione sessuale

Shutterstock

Potrebbe sembrare un controsenso, poiché la motivazione a rimuovere i peli pubici è in genere quella di avere un aspetto convenzionalmente più attraente, ma, in realtà, la rasatura potrebbe effettivamente avere l'effetto opposto a livello biologico.

In alcune zone del corpo, infatti, i peli pubici intrappolano i feromoni, sostanze chimiche che forniscono un'impronta olfattiva personale, possono avere un ruolo nell'attrazione di un/a partner e sono molto importanti per la comunicazione del nostro stato riproduttivo. Per esempio, è stato dimostrato che l'androstadienone – uno dei feromoni maschili – aumenti la libido femminile, quando si è esposti ad esso (Verhaeghe, J et al. Pheromones and their effect on women's mood and sexuality. Facts, views & vision in ObGyn vol. 5,3 (2013): 189-95).

Quando ci si depila, il corpo non può trattenere i feromoni e biologicamente parlando si potrebbe essere meno attraenti, poiché hanno lo scopo di far desiderare alle persone di fare sesso. In altre parole, mantenere i peli in alcune zone strategiche potrebbe aggiungere una piccola scintilla alla vita intima.

Peli = Orgasmi Migliori Una volta trovato un/a partner grazie ai feromoni, si può sfruttare un altro beneficio dei peli del corpo, cioè la possibilità di avere orgasmi migliori. Esistono, infatti, minuscole terminazioni nervose alla base di ogni follicolo pilifero: ciò significa che è possibile evocare una sensazione quando il pelo viene toccato o stimolato indirettamente con l'attrito. In altre parole, radersi i peli pubici potrebbe effettivamente ridurre le sensazioni percepite durante il sesso.

4. Avere i peli sotto le ascelle riduce lo sfregamento

Se si fa molta attività fisica, si dovrà affrontare la questione sudore sotto le ascelle. Quel sudore combinato con l'attrito da contatto pelle a pelle, che si genera soprattutto per movimenti ripetuti del braccio, come quando si corre, può portare a irritazioni indesiderate, da cui possono conseguire problemi come eruzioni cutanee e peli incarniti.

Shutterstock

Nonostante si possa essere tentati di depilare le ascelle per risolvere quest'inconveniente, è bene sapere che la rasatura può effettivamente peggiorare il problema e la soluzione migliore potrebbe essere quella di mantenere i peli dove stanno, salvo non si abbia una maggiore tendenza alla sudorazione o all'iperidrosi. Non radersi, quindi, rende meno probabile che la pelle si irriti a causa dell'attrito.

Riguardo al non depilarsi le ascelle, concludiamo sfatando dei miti:

Con i peli sotto le ascelle non si percepisce un odore peggiore : in qualche modo abbiamo assorbito l'idea che raderci i peli delle ascelle ci stesse salvando dal terribile odore corporeo, ma non è vero. La scienza ha scoperto che l'impatto della rasatura sull'odore è minimo.

: in qualche modo abbiamo assorbito l'idea che raderci i peli delle ascelle ci stesse salvando dal terribile odore corporeo, ma non è vero. La scienza ha scoperto che l'impatto della rasatura sull'odore è minimo. Con i peli sotto le ascelle non si suda di più: simile all'idea che le ascelle non rasate abbiano un odore meno gradevole di quelle rasate, tendiamo anche a pensare che la rasatura ci aiuti a sudare di meno. In realtà, radersi o meno non ha alcun effetto su quanto sudiamo.

5. Non depilarsi significa non provare fastidio al tocco del/della partner

Molte persone pensano che radersi o farsi la ceretta prima dell'intimità renderà le cose più divertenti, ma in realtà può avere l'effetto opposto. Subito dopo la depilazione e l'epilazione può esserci un'irritazione della pelle. Ciò significa che i tessuti sensibili sono più inclini al prurito, al dolore o al bruciore quando toccati o accarezzati.

6. Non depilarsi correla ad un rischio inferiore di malattie sessualmente trasmissibili

Uno studio pubblicato sulla rivista Sexually Transmitted Infections ha riscontrato una correlazione tra la depilazione pubica frequente ed un rischio più elevato di sviluppare malattie sessualmente trasmissibili (Osterberg EC, Gaither TW, Awad MA, et al. Correlation between pubic hair grooming and STIs: results from a nationally representative probability sample Sexually Transmitted Infections 2017;93:162-166). In particolare, è stato osservato che le infezioni che colpiscono pelle e mucose, come l'HPV e la sifilide, erano più fortemente associate ad una rimozione dei peli "aggressiva" e completa. In ogni caso, lasciare che i peli svolgano la loro funzione, può limitare questo rischio.

7. Non depilarsi permette di risparmiare tempo e denaro

Due dei maggiori inconvenienti di epilazione e depilazione sono quanto siano questi metodi lunghi e costosi. Prendiamo ad esempio il rasoio, cioè il metodo più rapido: radersi in modo completo e sicuro, di solito, richiede dai 10 ai 20 minuti; poiché ci si deve ritoccare almeno una volta alla settimana per mantenere le cose in ordine, significa che si possono spendere all'incirca fino a 17 giorni all'anno per depilarsi. A ciò va aggiunto il costo di strumenti e dispositivi che si usano nel corso dei mesi.

La scelta di depilarsi dipende da sé e dalle proprie motivazioni, ma forse vale la pena pensare a cosa si potrebbe fare con i risparmi o con il tempo che si potrebbe dedicare a qualcos'altro.