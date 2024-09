Nipah virus: cos’è? Come si prende, sintomi e cura

Il Nipah è un virus raro e potenzialmente mortale, scoperto per la prima volta nel 1999 dopo un'epidemia diffusasi tra maiali e allevatori che lavoravano a stretto contatto con i suini infetti in Malesia e Singapore . In questa prima epidemia, trecento persone si ammalarono e più di cento di queste morirono.

Il virus Nipah ha in parte ispirato il film hollywoodiano di Steven Soderbergh "Contagion". Il film del 2011, che aveva un cast costellato di star tra cui Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Kate Winslet, è stato ampiamente elogiato per la sua rappresentazione della scienza e del processo di gestione delle malattie infettive alla luce di una pandemia virale fittizia e altamente letale.

In precedenza, sono state segnalate epidemie di Nipah in Bangladesh e India, i principali luoghi in cui la malattia è stata registrata dal 2001, nonché in Malesia, Filippine e Singapore. Tuttavia, i pipistrelli della frutta che possono trasportare il virus Nipah si trovano in tutta l'Asia, nel Pacifico meridionale e in Australia. Tra il 1998 e il 2015, sono stati segnalati circa 600 casi di Nipah, secondo l'OMS.

Nota : i ricercatori non sono del tutto certi del perché alcune persone abbiano sintomi gravi e altre sintomi lievi. Alcune persone che contraggono il virus Nipah non manifestano alcun sintomo.

Nota : in caso di Nipah, è comune avere prima febbre o mal di testa e poi sviluppare problemi respiratori come tosse e difficoltà respiratorie.

Come si cura?

Come prevenire e curare le infezioni da virus Nipah?

Non ci sono farmaci o vaccini autorizzati per l'uso contro il virus Nipah né negli esseri umani, né negli animali. Il trattamento per i soggetti infetti è limitato a cure di supporto e al targeting di sintomi specifici man mano che si presentano.

Alcune terapie immunologiche a base di anticorpi monoclonali sono nelle prime fasi di sperimentazioni cliniche, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sempre secondo i CDC, il trattamento antivirale remdesivir, già utilizzato negli esseri umani per altre malattie, è risultato efficace anche se somministrato dopo l'esposizione al virus in studi sugli animali.

Un vaccino per il virus Hendra (parente stretto del Nipah virus) è disponibile per i cavalli in Australia e sembra offrire un certo grado di protezione contro l'infezione da Nipah.

Farmaci per la cura del virus Nipah

Non ci sono farmaci antivirali per curare l'infezione da Nipah virus. Ciò significa che il trattamento consiste nel gestire i sintomi. Ciò può prevedere:

Bere molta acqua.

Riposare a sufficienza.

Assumere paracetamolo o ibuprofene.

Utilizzare farmaci per controllare la nausea o il vomito.

Utilizzare inalatori o nebulizzatori per migliorare le difficoltà respiratorie.

Assumere farmaci anticonvulsivanti in caso di convulsioni.

Come ridurre il rischio di contrarre il virus Nipah?

Per prevenire il virus Nipah è necessario adottare misure di controllo dell'infezione, come l'uso di dispositivi di protezione e la disinfezione delle superfici, nonché evitare il contatto con animali malati o aree in cui sono note epidemie del virus Nipah.

Gli operatori sanitari che si prendono cura di un paziente affetto da Nipah corrono un rischio maggiore di contrarre l'infezione.

Se si viaggia o vive in ​​una zona in cui si sono verificati focolai del virus Nipah, secondo i Centers for Disease Control and Prevention si dovrebbe:

Lavare regolarmente le mani con acqua e sapone

Evitare il contatto con pipistrelli volanti o maiali malati

Evitare le zone in cui i pipistrelli si annidano

Evitare di toccare qualsiasi cosa che potrebbe essere contaminata dai pipistrelli

Evitare di mangiare la linfa cruda della palma da datteri o i suoi frutti che potrebbero essere contaminati dai pipistrelli

Evitare il contatto con il sangue o i fluidi corporei di una persona affetta da Nipah.