Ninfomania: Cos’è? Significato, Cause, Sintomi e Cura

La sessualità diventa, quindi, uno strumento adottato per rendere la propria vita emotivamente più sostenibile. Per chi soffre di ninfomania, assecondare la propria dipendenza è il bisogno fondamentale rispetto al quale tutto il resto perde significato ed importanza , comprese le persone che diventano secondarie al proprio desiderio.

Nella ninfomania, oltre alla compulsione ed all' ossessione , si instaura così una DIPENDENZA SESSUALE : per contrastare uno stato di malessere, la donna si rifugia nella ricerca di una forma di piacere che possa alleviare lo stress e fornisca un' illusione di controllare le difficoltà . Ciò si traduce in una seduzione eccessiva , talvolta morbosa, ed una libido spudorata e famelica .

Dal punto di vista psicologico, la ninfomania può essere considerata come un' espressione di un disturbo d'ansia , nei confronti di relazioni di attaccamento stabili e radicate , interpretate con accezione negativa o dolorosa . In pratica, la donna tende a ridurre l'interazione con il partner all'aspetto sessuale, allo scopo di evitare un legame intimo e sentimentale più profondo , che non sarebbe in grado di gestire.

Ninfomania: è un disordine mentale?

Attualmente, la ninfomania non rientra nell'elenco delle malattie descritte nel "Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali" (DSM), redatto dall'American Psychiatric Association, in quanto l'interpretazione del disturbo non è unanime:

Per alcuni esperti del settore, la condizione viene considerata come una dipendenza da sostanze, mentre altri ritengono possa essere espressione di un disturbo ossessivo-compulsivo. Qualcuno ritiene la ninfomania come uno dei tanti modi per combattere l'ansia o una disfunzione comportamentale. Altri ancora non considerano questo disordine con un'accezione patologica, ma solamente come un costume della società.

La ninfomania è presente, però, nella classificazione ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove viene indicata - insieme al suo corrispondente maschile, la satiriasi - come un sottotipo di IPERSESSUALITÀ.