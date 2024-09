Niacina e acipimox per abbassare il colesterolo

Meccanismo d'azione Come agisce la niacina per abbassare trigliceridi e colesterolo? Il meccanismo d'azione con il quale la niacina è in grado di abbassare i livelli di trigliceridi e colesterolo viene espletato soprattutto a livello del tessuto adiposo. È in questa sede, infatti, che l'acido nicotinico inibisce la lipolisi, riducendo in questo modo la mobilizzazione degli acidi grassi liberi e il loro trasporto al fegato. Il tutto si traduce in una ridotta disponibilità degli acidi grassi necessari per la sintesi epatica di trigliceridi cui consegue una minor produzione di lipoproteine destinate al loro trasporto (le VLDL). Poiché le VLDL sono le precorritrici delle LDL (anche note come colesterolo cattivo), grazie alla riduzione della sintesi delle prime, la niacina porta ad una diminuzione della sintesi delle seconde. Inoltre, la niacina è anche in grado di ridurre la clearance dell'apolipopreteina A-1 (Apo A-1), il principale componente delle HDL, portando a un incremento dei livelli di queste lipoproteine cosiddette "colesterolo buono".

Efficacia e sicurezza Il fatto che la niacina abbia mostrato di poter ridurre i livelli di trigliceridi e colesterolo e di poter aumentare quelli di HDL, non significa che possa essere assunta in quantità elevate e in piena libertà. Difatti, benché si tratti di una vitamina utile all'organismo, dosi eccessive - soprattutto se assunte per lunghi periodi di tempo - possono dare origine ad una serie di effetti collaterali anche gravi (vampate di calore, prurito, nausea e vomito, disfunzioni epatiche, iperglicemia e iperuricemia, ecc.) e a tossicità. Nota Bene La niacina commercializzata come integratore NON può e NON deve essere utilizzata come se fosse un farmaco per abbassare il colesterolo e i trigliceridi. Gli integratori alimentari contenenti questa vitamina sono indicati quando vi è una carenza della stessa e, in qualsiasi caso, il loro uso dovrebbe avvenire solo su consiglio del medico. Per sfruttare in ambito terapeutico le potenzialità della niacina, infatti, sono stati realizzati specifici farmaci (ad esempio, Tredaptive®, Pelzont®, Trecaclyn®) con indicazioni per il trattamento dell'ipercolesterolemia, dell'ipertrigliceridemia e dell'iperlipidemia mista familiare. Tuttavia, i farmaci a base di niacina per abbassare trigliceridi e colesterolo, attualmente, NON vengono più utilizzati in Italia e la loro AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) è stata sospesa/revocata. Oggigiorno, si utilizzano farmaci a base di principi attivi derivati della niacina.