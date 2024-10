Cos'è la nevralgia post erpetica? La nevralgia post erpetica rappresenta una delle complicanze del fuoco di Sant'Antonio o herpes zoster, malattia infettiva provocata dal varicella-zoster virus. Il fuoco di San'Antonio si caratterizza per la comparsa di eruzioni cutanee vescicolari associate a dolore intenso, continuo ed urente. Tali eruzioni compaiono nelle aree di distribuzione delle radici spinali colpite dal virus. In alcuni casi, il dolore che accompagna e caratterizza il fuoco di Sant'Antonio, anziché risolversi spontaneamente, persiste o ricompare dopo un periodo di apparente remissione. Quando ciò si verifica, si parla di nevralgia post erpetica. Nel dettaglio, la nevralgia post-erpetica si definisce come un dolore che continua o si ripresenta nella sede di un pregresso herpes zoster dopo un periodo di tempo variabile dalla risoluzione dell'eruzione cutanea. Per approfondire: Fuoco di Sant'Antonio: cos'è? Sintomi Herpes zoster e cura

Nevralgia post erpetica sintomi Come si manifesta la nevralgia posterpetica? Il dolore neuropatico intenso è il sintomo che contraddistingue la nevralgia post-erpetica. Esso si localizza in corrispondenza dell'area cutanea in cui si è verificata l'eruzione cutanea del fuoco di Sant'Antonio o herpes zoster. Lo stimolo doloroso è spesso di tipo urente, può essere costante oppure intermittente; generalmente è molto intenso e in alcuni casi arriva ad essere invalidante. L'area in cui si localizza il dolore può divenire ipersensibile e lo stimolo algico può essere esacerbato violentemente da contatti - anche lievi - dell'area lesa, quindi percepito in maniera esplosiva per un periodo di tempo superiore alla norma. Ad esempio, il semplice contatto coi vestiti, i movimenti notturni o addirittura sbalzi di temperatura, rumori improvvisi o stress emotivi, possono scatenare un dolore estremamente intenso. Alla luce di quanto appena detto si può facilmente intuire quanto la nevralgia post erpetica possa inficiare sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono, aprendo alla strada ad ulteriori problemi, disturbi e patologie, fra cui ricordiamo stanchezza, disturbi del sonno e depressione. Va precisato, tuttavia, che l'intensità del dolore è variabile e altamente soggettiva, per cui la sintomatologia può presentarsi anche in maniera assai più lieve e limitarsi ad una sensazione di prurito associata ad una sensazione di intorpidimento.

Quanto dura la nevralgia posterpetica? Il dolore della nevralgia post erpetica può durare settimane, mesi o addirittura anni. Ad ogni modo, in media, la durata della malattia è di 5-6 mesi.

Cause e incidenza Perché viene la nevralgia post-erpetica? L'esatto motivo per cui al nevralgia post erpetica si manifesta non è del tutto chiaro, così come non è chiaro il motivo per cui in alcuni pazienti si sviluppa e in altri no. Chi è più colpito? Il rischio di andare incontro allo sviluppo della nevralgia post-erpetica è più alto man mano che si avanza con l'età: si stima, infatti, che il 75% dei casi circa coinvolga individui con età superiore ai 65 anni.

Nevralgia posterpetica: a chi rivolgersi? La prima figura cui rivolgersi nel caso in cui si manifesti un dolore che potrebbe essere ricondotto ad una nevralgia post erpetica è il proprio medico di medicina generale. Questa figura sanitaria, sulla base della storia clinica del paziente e dei sintomi manifestati, potrà quindi indirizzare il paziente verso visite specialistiche ed indagini mirate. Poiché il dolore è di tipo neuropatico, è possibile ricorrere al consulto con il neurologo e/o al consulto con medici specializzati nella terapia del dolore.