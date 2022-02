Nevralgia del Pudendo: Cos’è? Sintomi, Vulvodinia e Terapie

Cause

La nevralgia del pudendo può verificarsi se il nervo pudendo è danneggiato, irritato o intrappolato.

Quali Sono le Cause della Nevralgia del Pudendo?

Sebbene le cause della nevralgia del pudendo siano variabili e il meccanismo non sia completamente noto, il comune denominatore è la compressione o l'intrappolamento del nervo nel suo canale (canale di Alcock), in seguito a danni, irritazioni e infiammazioni. Per questo motivo, questa sindrome dolorosa è nota anche come "intrappolamento del nervo pudendo" o sindrome di Alcock.

Intrappolamento del Nervo Pudendo

Il nervo pudendo è anatomicamente vulnerabile alla compressione e all'intrappolamento lungo il suo decorso. I pazienti con predisposizioni anatomiche (cioè canali più piccoli, una stretta finestra tra i legamenti ecc.) o anomalie biomeccaniche sono più suscettibili alle lesioni da compressione. I pazienti possono avere una compressione asintomatica per un lungo periodo di tempo, quindi un fattore esacerbante e infiammatorio (chirurgia, ematoma, ciclismo, seduta prolungata, equitazione ecc.) provoca intrappolamento, disfunzioni nervose e sintomi.

Fattori Sacrali o Radicolari

Masse benigne, tumori maligni e traumi nell'area possono causare compressione o infiammazione del nervo a livello sacrale o della radice nervosa.

Lesioni da Stiramento

Il nervo pudendo è anche vulnerabile alle lesioni da tensione, cioè il pudendo può andare incontro ad uno stiramento, oltre il suo limite normale, per molteplici motivi, provocando un'infiammazione neurale.

Possibili fattori includono:

Parto vaginale;

Costipazione con sforzi ripetuti per defecare;

Accovacciarsi con pesi pesanti;

Disfunzione del pavimento pelvico;

Prolasso genitale;

Sindrome del perineo discendente.

Fattori Predisponenti e/o Aggravanti

Le possibili cause della nevralgia del pudendo includono:

Compressione del nervo pudendo da parte di muscoli o tessuti vicini;

da parte di muscoli o tessuti vicini; Seduta prolungata , uso eccessivo della bicicletta o stitichezza (di solito per mesi o anni): possono causare danni lievi, ma ripetuti, alla zona pelvica;

, uso eccessivo della bicicletta o (di solito per mesi o anni): possono causare danni lievi, ma ripetuti, alla zona pelvica; Intervento chirurgico alla zona pelvica;

alla zona pelvica; Frattura del bacino ;

; Danno al nervo pudendo durante il parto : la nevralgia del pudendo può essere una condizione secondaria al parto;

: la nevralgia del pudendo può essere una condizione secondaria al parto; Presenza di masse benigne o tumorali che premono sul nervo pudendo.

Possono concorrere a scatenare la nevralgia del pudendo anche:

Sforzi fisici eccessivi, come alzare un peso da terra;

Interventi per la cura delle emorroidi;

Herpes genitale.

In certi casi, non viene trovata una causa specifica.