Nei o Nevi

I nei sono lesioni localizzate, causate da un processo proliferativo caratterizzato dall'accumulo di melanociti o cellule neviche (derivanti dai melanociti).

I melanociti sono cellule deputate alla produzione di melanina, pigmento responsabile del colore della pelle e dell'abbronzatura).

Il motivo per cui inizia questa proliferazione non è ancora del tutto noto, ma l'insorgenza dei nei sembra dipendere in parte da fattori genetici, stato immunitario, esposizione alle radiazioni ultraviolette e certi trattamenti farmacologici. Inoltre, alcuni nei possono diventare più prominenti durante l'adolescenza e la gravidanza, a dimostrazione di un certo grado di sensibilità ormonale.

I nei possono essere presenti fin dalla nascita o dalla prima infanzia (congeniti) o comparire durante il corso della vita (acquisiti).

I comuni nevi melanocitici acquisiti sono piccole macule, relativamente piane o rilevate rispetto al piano cutaneo, pigmentate uniformemente e con bordi ben definiti e rotondeggianti.

Cos'è il melanoma

Il melanoma è un tumore maligno della pelle, determinato da una proliferazione incontrollata dei melanociti.

In un certo numero di casi, questo processo tumorale inizia con la trasformazione, in senso neoplastico, di un neo pre-esistente, mentre in un'altra percentuale può svilupparsi già come tale sulla cute integra e sana. L'insorgenza del melanoma è fortemente associata all'esposizione eccessiva alle radiazioni ultraviolette, soprattutto se intensa e intermittente, in quanto può indurre fenomeni di cancerogenesi.

Il melanoma è molto aggressivo, in quanto riesce a diffondere sia in profondità, che in estensione, raggiungendo i linfonodi e gli organi anche molto lontani dal punto di origine, dando luogo a metastasi in tempi relativamente veloci.

Se questo tumore viene identificato e trattato nelle prime fasi di sviluppo, la guarigione è possibile. Per questo motivo, la prevenzione è la strategia più efficace per gestire il melanoma; questa si attua controllando i fattori di rischio, sottoponendosi a visite dermatologiche periodiche per individuare il tumore in uno stadio estremamente iniziale, ed asportando chirurgicamente le lesioni sospette.

L'autoesame della superficie cutanea da parte del paziente stesso, eseguito con metodo e regolarità tra un controllo dermatologico e l'altro, permette di monitorare eventuali cambiamenti nell'aspetto di un neo già esistente e di riconoscere le caratteristiche dei melanomi.