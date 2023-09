Nei che prudono: cosa significa e cosa fare

Un neo che prude potrebbe avere cause molto diverse. Va detto che i nei in genere non sono pruriginosi. Un neo che prude persistentemente dovrebbe essere esaminato da un dermatologo che potrà effettuare una diagnosi precisa del problema e prescrivere un trattamento adeguato.

Nei che prudono: cause

I nei pruriginosi possono derivare da una lieve irritazione, ma possono anche essere un segno di un problema cutaneo più serio. Ed è importante capire la differenza. Un neo a volte può prudere o infiammarsi per l'attrito, per sfregamento contro un tessuto, ad esempio.

È anche possibile che il neo e la pelle circostante abbiano una reazione allergica a un ingrediente di un prodotto per la cura personale, sapone o detersivo per il bucato. In entrambi i casi, si potrebbe notare un rossore o un'eruzione cutanea attorno al neo.

In questi casi, se evitando di indossare il tessuto sul quale sorge il dubbio, e non utilizzando determinati detergenti per l'igiene personale e il bucato, il prurito dovesse passare, non occorrerà trattare la sede in altro modo. Se invece si necessita maggiore sollievo, gli esperti in dermatologia consigliano di applicare un unguento ai corticosteroidi o una crema antiprurito, per calmare l'infiammazione e alleviare il prurito.