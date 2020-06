La nausea riflette, per definizione, il bisogno impellente di vomitare, cioè di espellere il contenuto gastrico attraverso la bocca; tipica è quella provocata dal mal di mare o da affezioni dello stomaco.

Sintomi in Gravidanza Nausea in Gravidanza: come si manifesta? Nausea e conati di vomito sono particolarmente frequenti durante i primi mesi di gravidanza, soprattutto al risveglio o dopo la colazione del mattino. La fastidiosa sensazione di nausea in gravidanza interessa oltre il 50% delle gestanti, tende ad aumentare alla vista del cibo ed è spesso accompagnata da scialorrea (abbondante salivazione).

Quando preoccuparsi? Nausea in Gravidanza: quando rivolgersi al medico Per questo motivo, entro certi limiti, la nausea in gravidanza non è considerata una manifestazione patologica, ma parafisiologica. Può invece dare qualche problema quando è talmente intensa da produrre un'eccessiva perdita di liquidi e di nutrienti con il vomito, fino a diminuire il peso della madre (che nel primo trimestre dovrebbe aumentare, anche se solo solo di uno o due kg). In questi casi, specie quando la nausea si accompagna ad un senso di malessere generale, è bene rivolgersi al medico.

Per approfondire: Sintomi Iperemesi Gravidica

Cause Nausea in Gravidanza: quali sono le cause? La nausea in gravidanza è considerata un'espressione della tempesta ormonale che "sconvolge", spesso in senso positivo, il corpo della gestante. In particolare, tra gli ormoni tipici di questo primo trimestre, ce n'è uno, chiamato gonadotropina corionica umana (HCG), che viene spesso chiamato in causa nella comparsa della nausea. I livelli di questa glicoproteina secreta dalla placenta sono generalmente superiori nelle donne che aspettano dei gemelli e che, per questo, risultano più soggette al disturbo. La quantità di gonadotropina corionica umana tende ad aumentare in modo assai consistente fino al terzo mese di gravidanza, per poi diminuire ed infine stabilizzarsi (intorno alla sedicesima settimana di gestazione), fino al momento del parto. Di conseguenza, già intorno alla dodicesima settimana, la nausea tende ad alleviarsi fino a scomparire. Nel primo periodo di gravidanza, si assiste ad un'alterazione della funzionalità dell'intero apparato digerente. Il progesterone, ad esempio, predispone al reflusso gastroesofageo e rallenta la peristalsi intestinale al punto che la gestante può lamentare una fastidiosa stitichezza. La nausea e le altre alterazioni gastrointestinali possono essere interpretate come un tentativo dell'organismo di difendersi da un'eccessiva ingestione di cibo, che potrebbe essere veicolo di infezioni ed intossicazioni nei mesi più delicati per lo sviluppo fetale.