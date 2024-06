Mytho: cos’è e come agisce il nuovo gene anti-età che frena l’invecchiamento?

Mytho è il nome che è stato assegnato a un nuovo gene scoperto recentemente che aiuta a frenare l'invecchiamento e a favorire la longevità, permettendo di vivere in salute più a lungo. A individuarlo una ricerca durata nove anni, pubblicata sul Journal of Clinical Investigation.

Questo studio è partito da una ricerca informatica che aveva l'obiettivo di individuare geni ancora sconosciuti, e in particolare potenziali geni implicati nei meccanismi che controllano la qualità delle proteine e delle strutture cellulari. Occorre sapere, infatti, che ancora oggi la maggior parte del codice genetico umano rimane non nota, per questo negli ultimi anni sono stati avviati numerosi studi per cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni in questo ambito.

Cosa hanno scoperto i ricercatori sul gene Mytho?

I ricercatori hanno condotto alcuni studi in laboratorio, fra cui alcuni test sul verme Caenorhabditis Elegans, un modello animale utilizzato nel laboratori di genetica di tutto il mondo per gli studi sul Dna. Hanno così scoperto che disattivando il gene Mytho le cellule del modello invecchiano precocemente e l'aspettativa di vita si riduce, al contrario attivandolo si riesce a mantenere più a lungo un buono stato di salute.

Il ruolo protettivo del gene Mytho nei confronti del processo di invecchiamento è stato dimostrato non solo nel verme C. elegans, ma anche in cellule di mammifero e in biopsie di tessuto muscolare su individui di diverse età. Gli autori hanno anche ipotizzato che questo gene potrebbe essere implicato anche nella comparsa di malattie genetiche di cui attualmente non si conoscono ancora le cause.

Il fatto che questo gene estremamente conservato tra le diverse specie animali "fa pensare che una sua modulazione in senso positivo possa contribuire a mantenere in salute le cellule e l'organismo, anche perché gli animali più longevi sono risultati essere quelli con il livello maggiore di attività di questo gene" hanno spiegato gli studiosi.