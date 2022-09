MYPTDays: Talk con Sabina Fasoli. "Sessualità senza fake news"

Sabina Fasoli Psicologa e sessuologa.

Sabina Fasoli è una psicologa e sessuologa. Attraverso le sue pagine Instagram, TikTok e Facebook @psychandlove, condivide contenuti sull’educazione sessuale in modo chiaro e comprensibile, per divulgare una sessualità il più appagante, sicura e consapevole possibile. Autrice del libro "Piacere di conoscermi. Chi sono, come sono, cosa mi piace", edito Newbook