MYPTDays: Talk con Ambra Garretto. "Chiamala con il suo nome"

Ambra Garretto Ginecologa

Specialista in ginecologia e ostetricia, ha fondato a Milano lo Studio G, un luogo accogliente e familiare che, avvalendosi di collaboratori multidisciplinari, mette al centro la salute della donna a 360 gradi. È lead teacher di Vagina Academy, la prima scuola digitale di salute intima femminile, promossa e sostenuta da Bayer. Quando ha inaugurato la sua pagina Instagram aveva in testa un obiettivo ben preciso: diventare un punto di riferimento autorevole e accessibile per tutte le donne. Missione compiuta, dato che oggi i suoi insegnamenti e i suoi consigli per moltissime sono diventati mantra irrinunciabili, di quelli che ti cambiano la vita.